Американцы раскусили хитрость военных маркетологов в РФ

России нужно компенсировать затраты на создание истребителей пятого поколения Су-57, поэтому она раздувает вокруг него искусственный ажиотаж. К таком мнению пришли американские эксперты.

Новый российский истребитель вызвал большой интерес за рубежом. Этот самолет за счет использования композитных материалов и особой конструкции корпуса малозаметен для радиолокационного и инфракрасного оборудования. Он также может развивать сверхзвуковую скорость и способен поражать все виды целей в воздухе, на суше и на воде. Неудивительно, что к этой российской новинке выстроилась очередь потенциальных иностранных заказчиков.

Однако американское издание The National Interest (NI) спешит всех разочаровать. Оно напоминает, что Москва может обещать партнерам поставки этого самолета, но сначала намерена укомплектовать ими российские войска.

"Россия лишь в конце прошлого года выпустила первый серийный истребитель Су-57",

– указывают авторы статьи. При этом к 2028 г. Минобороны РФ должно получить 76 таких самолетов, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на NI. Лишь после этого производители начнут выполнять заказы иностранных клиентов.

Однако Россия уже сейчас старается заинтересовать партнеров новыми истребителями, представляя его как востребованный товар, который будет произведен в ограниченном количестве. Искусственный ажиотаж может подтолкнуть потенциальных клиентов делать предзаказ.

"Москва хочет компенсировать свои расходы на Су-57 за счет будущих заказов от иностранных партнеров",

– развенчивают хитрость РФ авторы статьи. Свое предупреждение они адресуют, в первую очередь, Алжиру и Индии, которые не скрывают заинтересованности в покупке, а также Турции, которая может решить купить Су-57 вместо американских F-35. Об экспортном потенциале российской новинки уже рассказали в Военно-промышленной комиссии РФ.

Ранее стало известно, что стелсы Су-57 планируется скооперировать с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 "Охотник".