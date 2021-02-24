Американцы испугались воевать с Россией и Китаем

Американцы испугались воевать с Россией и Китаем
Фото: pixabay.com
В Вашингтоне пристально следят за военным развитием этих двух стран

Америка вовсе не хочет вооруженного конфликта с Москвой или Пекином. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Джон Хайтен. Замглавы комитета руководителей штабов американских Вооруженных сил добавил, что Вашингтону хорошо известен военный потенциал России и Китая.

Хайтен отметил, что американские эксперты отслеживают российские и китайские вложения в новейшие ракетные технологии. Так как обе страны являются мощными военными державами, США не хотели бы ввязываться в прямой конфликт с ними. Выступление американского генерала выложено на ютуб-канале "Center for Strategic & International Studies".

Высокопоставленный американец добавил, что Вашингтону следует хорошенько проанализировать сложившуюся обстановку с тем, чтобы иметь возможность защититься от "угроз" со стороны Москвы и Пекина.

К слову, китайские и российские эксперты также пристально следят за ситуацией в мировом пространстве. Недавно специалисты из Поднебесной поделились своим мнением по поводу российско-американских отношений. В Пекине считают, что поведение нашей страны на рынке вооружений не на шутку разозлило американцев.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость152295
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Гость Григорий Гражданинов ты <цензура> вонючий, очко свое драное с сайта российского убери, гомодрилл пендоский, бандеровский вафлёр.
Гость144229
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Лучше быть сильным и убаюкивать противника, чем заниматься бровадой на смех всех тех, кто реально оценивает твои силы, а этим как раз и занимается Россия.
ГостьГригорий Гражданинов!
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...раШею победит только одно оружие- это внутренняя агрессия, коррупция и имперскость!
Что мы и наблюдаем!
Никоим образом 128 млн (крепостных) под "руководством" этого "галерного раба не смогут диктовать условия 680-ти млн-ой Европе и 320-ти миллионной Америке!
Последние события прелюдия к большим похоронам! Гроб давно готов! Готовят "тело"! Укладывать будут ягодицами вверх, что бы последний смрад рашейского клозета, не был поводом для применения химотравляющего вещества для гибели червей!
Пенс хм
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Пиндосы отдают себе отчёт, что есть много стран которые однозначно на стороне России и Китая, достаточно утопить один авианосец и начнётся групповое изнасилование
Гость143459
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Хайтен мужик в юбке Побоялся Россию Придурок конченный
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