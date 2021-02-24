В Вашингтоне пристально следят за военным развитием этих двух стран

Америка вовсе не хочет вооруженного конфликта с Москвой или Пекином. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Джон Хайтен. Замглавы комитета руководителей штабов американских Вооруженных сил добавил, что Вашингтону хорошо известен военный потенциал России и Китая.



Хайтен отметил, что американские эксперты отслеживают российские и китайские вложения в новейшие ракетные технологии. Так как обе страны являются мощными военными державами, США не хотели бы ввязываться в прямой конфликт с ними. Выступление американского генерала выложено на ютуб-канале "Center for Strategic & International Studies".

Высокопоставленный американец добавил, что Вашингтону следует хорошенько проанализировать сложившуюся обстановку с тем, чтобы иметь возможность защититься от "угроз" со стороны Москвы и Пекина.

К слову, китайские и российские эксперты также пристально следят за ситуацией в мировом пространстве. Недавно специалисты из Поднебесной поделились своим мнением по поводу российско-американских отношений. В Пекине считают, что поведение нашей страны на рынке вооружений не на шутку разозлило американцев.