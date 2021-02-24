Военный трансатлантический блок под руководством Вашингтона стал инициатором многих войн и подталкивает Европу к противостоянию с РФ и КНР

Североатлантический блок стал марионеткой в руках Вашингтона, поэтому его нужно распустить. Об этом говорится в статье Медеи Бенджамин и Николаса Дэвиса, опубликованной в американском издании Antiwar под заголовком "На какой планете живет НАТО?".

Авторы публикации констатируют, что февральская встреча министров обороны стран-членов альянса продемонстрировала, что устаревший блок, несмотря на военные неудачи в Афганистане и Ливии, теперь обращает свое "военное безумие" в сторону России и Китая – двух держав, обладающих ядерным оружием.

Использование Москвы и Пекина для оправдания дальнейшего наращивания военной мощи Запада является ключевым элементом новой стратегии альянса под названием "НАТО 2030: вместе для новой эры", которая призвана определить его роль в мире на следующие десять лет. Авторы напоминают, что блок был создан в 1949 г. США и 11 другими западными странами для противостояния СССР и подъему коммунизма в Европе.

После окончания холодной войны альянс вырос до 30 государств, охватив большую часть Восточной Европы, и уже имеет долгую и устойчивую историю незаконного ведения войн, бомбардировок гражданского населения и других военных преступлений.

Так, в 1999 году НАТО развязала войну в центре Европы без одобрения ООН, чтобы отделить Косово от Сербии. В результате погибли от авиаударов сотни мирных жителей. Блок под предводительством Штатов воевал с 2001 г. в Афганистане и напал в 2011-ом на Ливию, оставив после себя несостоятельное государство и спровоцировав массовый кризис беженцев.

"НАТО явно и срочно необходимо задуматься над своей кровавой историей. Почему организация, номинально посвященная сдерживанию войны и сохранению мира, продолжает развязывать войны, убивая тысячи людей и оставляя страны по всему миру погрязшими в насилии, хаосе и нищете?" – задаются вопросом авторы материала.

Однако Бенджамин и Дэвис исключают какой-либо самоанализ в натовских структурах, там больше склонны считать, что блок стал "самым успешным военным союзом в истории". По мнению авторов статьи, роль НАТО в новой холодной войне на самом деле является возвращением к старой модели противостояния. Таким образом, раскрываются "уродливые причины", по которым Вашингтон решил создать альянс.

"Любая война США с Советским Союзом или Россией всегда ставила европейцев непосредственно на линию фронта как участников боевых действий и пушечное мясо. Главная задача НАТО – сделать так, чтобы народы Европы продолжали играть отведенные им роли в военных планах Америки", – говорится в материале.

План вторжения войск Пентагона в Россию, который эвфемистически называется "Армия США в многосторонних операциях", начинается с ракетных и артиллерийских бомбардировок российских командных центров и оборонительных сил, за которыми следует наступление бронетанковых войск, чтобы занять ключевые районы и объекты до тех пор, пока Россия не сдастся.

Неудивительно, что оборонная стратегия Москвы перед лицом такой экзистенциальной угрозы состоит не в том, чтобы сдаться, а в том, чтобы отомстить Вашингтону и их союзникам ядерным ударом.

Военные планы США по нападению на Китай аналогичны, включая ракеты, которые должны ударить с кораблей и баз в Тихом океане. При этом, ни в РФ, ни в КНР нет наступательной военной доктрины, которая была бы необходима для вторжения на американскую территорию.

Новая стратегия НАТО обязывает всех членов блока участвовать в дорогостоящем и всеохватывающем военном противостоянии с Россией и Китаем, которое подвергнет всех всевозрастающему риску ядерной войны.

При этом, согласно последним опросам, подавляющее большинство европейцев не хотят участвовать в войне США с РФ или КНР, предпочитая оставаться нейтральными. Общественное мнение Старого света категорически расходится с ролью НАТО в военных планах Вашингтона. Европейцы не одобряют требование американцев, чтобы страны-члены тратили 2% своего ВВП на оборону.

В то время как США и натовцы рассматривают Москву и Пекин как угрозу, европейские компании считают их ключевыми экономическими партнерами. Так, в 2020 г. Евросоюз заключил всеобъемлющее инвестиционное соглашение с Поднебесной, несмотря на опасения Вашингтона.

Отдельные государства континента имеют свои собственные экономические связи с Россией, а Германия по-прежнему привержена газопроводу "Северный поток-2".

"НАТО, похоже, не замечает меняющейся динамики современного мира, как будто живет на другой планете", пишут авторы.

Альянс неоднократно обвинял Москву в нарушении международного права, но при этом игнорирует гораздо более многочисленные нарушения со стороны Запада. Там постарались забыть про нарушение договора о нерасширении НАТО, про выход Штатов из важных договоров о контроле над вооружениями, про более 300 тыс бомб и ракет, сброшенных Пентагоном и его союзниками на другие страны с 2001 года, про войны через посредников США в Ливии и Сирии, которые погрузили оба государства в хаос, породив различные террористические организации. "Суровая реальность истории" Штатов говорит о стране как о "серийном агрессоре".

Неспособность альянса серьезно изучить свою собственную роль в том, что он эвфемистически называет "неопределенными временами", должна вызывать большую тревогу у американцев и европейцев, чем его односторонняя критика России и Китая, чей вклад в неопределенность нашего времени бледнеет по сравнению с этим, утверждается в статье.

"Недальновидное сохранение и расширение НАТО в течение целого поколения после распада СССР и окончания холодной войны трагически подготовило почву для возобновления этих военных действий или, возможно, даже сделало их возрождение неизбежным", – констатируют авторы.

Они полагают, что если сделать более честный и взвешенный анализ угроз, с которыми сталкивается мир, и роли альянса в них, можно прийти к простому плану будущего НАТО: оно должно быть распущено и демонтировано как можно скорее.

Напомним, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон также призвал Европу отказаться от анахронического объединения, которое сейчас представляет собой альянс, и создать чисто европейскую систему оборону.

