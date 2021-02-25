Высмеявший Пашиняна за "Искандеры" военачальник лишился должности

Высмеявший Пашиняна за "Искандеры" военачальник лишился должности
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Уволить генерала предложил премьер-министр

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян уволен. СМИ пишут, что причиной этого мог стать скандал, в центре которого военачальник оказался после критики слов премьер-министра Николы Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер".

Указ об отставке подписал президент Армении Армен Саркисян. В документе говорится, что Хачатряна уволили по предложению Пашиняна. Точную причину подобного решения в Ереване не озвучили. Указ опубликован на сайте президента.

В недавнем интервью Пашинян заявил, что если бы Армения использовала "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе, то имеющиеся у нее российские ОТРК взорвались бы в лучшем случае на 10%. Слова главы правительства прокомментировал Хачатрян, назвав их несерьезными.

"Не знаю, кто что сказал, но это невозможно",

ответил военачальник на вопрос о ракетах Yerevan.Today. Он также призвал не формировать неправильное представление об этом оружии, а озвученные Пашиняном заключения назвал выводами с поверхностными оценками.

Однако некоторые уверены, что глава армянского правительства высказался о неэффективности российского оружия по политическим соображениям. Эксперт Константин Сивков не исключает, что таким образом премьер-министр попытался оправдаться перед странами Запада.

Специалист также напомнил, что во время конфликта в Сирии "Искандер" успешно взрывался, поэтому говорить о низком качестве ракетных комплексов беспочвенно.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость152295
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Да тут вообще не на что обращать внимание. Макаки дерутся в зоопарке и кидаются какашками друг в друга.
Гость152935
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Не надо обращать внимание на "армянские заходы", как раньше говорили на Кавказе.
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