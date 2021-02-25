Уволить генерала предложил премьер-министр

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян уволен. СМИ пишут, что причиной этого мог стать скандал, в центре которого военачальник оказался после критики слов премьер-министра Николы Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер".

Указ об отставке подписал президент Армении Армен Саркисян. В документе говорится, что Хачатряна уволили по предложению Пашиняна. Точную причину подобного решения в Ереване не озвучили. Указ опубликован на сайте президента.

В недавнем интервью Пашинян заявил, что если бы Армения использовала "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе, то имеющиеся у нее российские ОТРК взорвались бы в лучшем случае на 10%. Слова главы правительства прокомментировал Хачатрян, назвав их несерьезными.

"Не знаю, кто что сказал, но это невозможно",

– ответил военачальник на вопрос о ракетах Yerevan.Today. Он также призвал не формировать неправильное представление об этом оружии, а озвученные Пашиняном заключения назвал выводами с поверхностными оценками.

Однако некоторые уверены, что глава армянского правительства высказался о неэффективности российского оружия по политическим соображениям. Эксперт Константин Сивков не исключает, что таким образом премьер-министр попытался оправдаться перед странами Запада.

Специалист также напомнил, что во время конфликта в Сирии "Искандер" успешно взрывался, поэтому говорить о низком качестве ракетных комплексов беспочвенно.