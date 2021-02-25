Военный эксперт указал на бессилие обороны США перед российским гиперзвуковым оружием

Западу нечем ответить на последние разработки РФ

Американская система противоракетной обороны Patriot хороша, но она абсолютно бесполезна перед новейшими средствами вооружения России. На это указал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Америке нужно больше установок Patriot, чтобы чувствовать себя уверенно в связи с угрозой, исходящей от России и Китая. По мнению Литовкина, это заявление – обычная попытка урвать побольше "финансового пирога". Поскольку увеличение количества ЗРК "Патриот" укрепит лишь кошельки их производителей, а не защиту США от РФ.

У России сегодня уже есть гиперзвуковое вооружение, не имеющее аналогов в мире. Испытываются и новые разработки, к примеру, "Циркон" – видеокадры пуска ракеты в декабре продемонстрировало Минобороны РФ.

"Эта ракета обладает выдающейся скоростью – до 9 Махов. А теперь сравните это с "Патриотом", рассчитанным на цели, не разгоняющиеся быстрее 2 Махов. Очевидно, что наша ракета даже не заметит эту преграду",

– приводит слова эксперта "ПолитРоссия". Естественно, специалисты в Пентагоне все понимают. Но им выгодно подогревать интерес к своему вооружению, поэтому они и рассказывают об угрозах со стороны России и рекламируют свою технику.

Ранее американские аналитики обвинили Москву в раздувании искусственного ажиотажа вокруг истребителей пятого поколения Су-57.