Военный эксперт указал на бессилие обороны США перед российским гиперзвуковым оружием

Военный эксперт указал на бессилие обороны США перед российским гиперзвуковым оружием
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Западу нечем ответить на последние разработки РФ

Американская система противоракетной обороны Patriot хороша, но она абсолютно бесполезна перед новейшими средствами вооружения России. На это указал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Америке нужно больше установок Patriot, чтобы чувствовать себя уверенно в связи с угрозой, исходящей от России и Китая. По мнению Литовкина, это заявление – обычная попытка урвать побольше "финансового пирога". Поскольку увеличение количества ЗРК "Патриот" укрепит лишь кошельки их производителей, а не защиту США от РФ.

У России сегодня уже есть гиперзвуковое вооружение, не имеющее аналогов в мире. Испытываются и новые разработки, к примеру, "Циркон" – видеокадры пуска ракеты в декабре продемонстрировало Минобороны РФ.

"Эта ракета обладает выдающейся скоростью – до 9 Махов. А теперь сравните это с "Патриотом", рассчитанным на цели, не разгоняющиеся быстрее 2 Махов. Очевидно, что наша ракета даже не заметит эту преграду",

приводит слова эксперта "ПолитРоссия". Естественно, специалисты в Пентагоне все понимают. Но им выгодно подогревать интерес к своему вооружению, поэтому они и рассказывают об угрозах со стороны России и рекламируют свою технику.

Ранее американские аналитики обвинили Москву в раздувании искусственного ажиотажа вокруг истребителей пятого поколения Су-57.

Николай ВИКТОРОВ

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Это не последние разработки если об этом всем известно.
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