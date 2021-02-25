Правда о России ужаснее стереотипов: французский эксперт предупредил Европу

Недооценивание Москвы может оказаться фатальным

Европейская общественность убаюкана старыми представлениями о России, которые не имеют ничего общего с нынешней действительностью. Об этом предупредил сотрудник Департамента исследования современных криминальных угроз французского Университета "Париж Пантеон-Ассас" Ксавье Рофе.

По его словам, Европа, рассуждая о военном потенциале России, по-прежнему представляет ржавые танки и ракеты в развалившихся ангарах.

"Такая стратегическая слепота грозит катастрофой, поскольку на поверку российский арсенал оказывается куда более высокотехнологичным",

– приводит издание Atlantico мнение эксперта. Он напоминает, как в 2014 г. напичканный самой современной техникой американский эсминец "Дональд Кук" слишком близко подошел к российской зоне в Черном море. Тогда над ним пролетел Су-24 с комплексом "Хибины" и заблокировал все системы:

"Дональд Кук" ослеп и оглох. Электронный мозг корабля умер",

– констатировал Рофе. На этом фоне характерны декабрьские военные маневры Польши. Симуляция боевых действий показала, что польская армия не выстояла бы и недели против России.

"Варшава была бы окружена за четыре дня, порты заблокированы, авиация и флот разгромлены, несмотря на поддержку НАТО",

– напоминает печальный итог учений французский эксперт, передает ИноСМИ. Он подчеркивает: за последние годы Москва создала фантастический арсенал, у Парижа, Берлина, Лондона нет ничего похожего. Тем, кто сомневается, он советует оценить ситуацию в Сирии. Ведь даже руководство НАТО признало, что расклад сил в САР кардинально изменился с прибытием в регион российских подразделений.

Ранее сообщалось, что на вооружении ВС РФ имеется более 10 систем радиоэлектронной борьбы.