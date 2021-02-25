Правда о России ужаснее стереотипов: французский эксперт предупредил Европу

Правда о России ужаснее стереотипов: французский эксперт предупредил Европу
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Недооценивание Москвы может оказаться фатальным

Европейская общественность убаюкана старыми представлениями о России, которые не имеют ничего общего с нынешней действительностью. Об этом предупредил сотрудник Департамента исследования современных криминальных угроз французского Университета "Париж Пантеон-Ассас" Ксавье Рофе.

По его словам, Европа, рассуждая о военном потенциале России, по-прежнему представляет ржавые танки и ракеты в развалившихся ангарах.

"Такая стратегическая слепота грозит катастрофой, поскольку на поверку российский арсенал оказывается куда более высокотехнологичным",

приводит издание Atlantico мнение эксперта. Он напоминает, как в 2014 г. напичканный самой современной техникой американский эсминец "Дональд Кук" слишком близко подошел к российской зоне в Черном море. Тогда над ним пролетел Су-24 с комплексом "Хибины" и заблокировал все системы:

"Дональд Кук" ослеп и оглох. Электронный мозг корабля умер",

– констатировал Рофе. На этом фоне характерны декабрьские военные маневры Польши. Симуляция боевых действий показала, что польская армия не выстояла бы и недели против России.

"Варшава была бы окружена за четыре дня, порты заблокированы, авиация и флот разгромлены, несмотря на поддержку НАТО",

– напоминает печальный итог учений французский эксперт, передает ИноСМИ. Он подчеркивает: за последние годы Москва создала фантастический арсенал, у Парижа, Берлина, Лондона нет ничего похожего. Тем, кто сомневается, он советует оценить ситуацию в Сирии. Ведь даже руководство НАТО признало, что расклад сил в САР кардинально изменился с прибытием в регион российских подразделений.

Ранее сообщалось, что на вооружении ВС РФ имеется более 10 систем радиоэлектронной борьбы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость149494
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Ну хорошо что кто-то начал понимать что легкой прогулки не будет, а будут огромные потери с обоих сторон. А вывод один не лезьте в Россию со своей вонючей демократией и Российские региональные интересы, и будет всем хорошо.
Гость152815
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поляки и немцам за неделю сдались. Просто они дольше воевать не собираются. понимают что они просто коридор.
Гость153517
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Гость151287
На все пограничье России 10 систем - это мизер от того, что требуется.
автор не дописал, не 10 систем а 10 типов систем, (а в реальности может и больше)
Гость151287
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На все пограничье России 10 систем - это мизер от того, что требуется.
Гость152295
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<цензура> ведет к тому что расходы нато увеличить надо, обильно выделяя смазку при этом, ни чё нового.
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