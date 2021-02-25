Украина создаст флот в Азовском море при одном условии

Украина создаст флот в Азовском море при одном условии
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский позвал НАТО в организацию по "освобождению" Крыма
Военным Незалежной для этого придется тащить катера и оружие на грузовиках

Украина может создать военную флотилию в Азовском море, однако определять, какова будет группировка ВМСУ в данной акватории, будет Россия. Впрочем, есть шанс, что сделать это самостоятельно Киев сможет, но лишь в одном случае. О шансах образовать боевой азовский флот властями Незалежной прогнозировали участники онлайн-конференции "Безопасность в Черноморском регионе: реалии, угрозы, прогнозы".

По мнению политолога Андрея Никифорова, у РФ есть рычаги, которые позволяют ей заставить Украину выполнять договор между нашими странами о внутреннем море и проливе. Он подчеркнул, что Азовская акватория вообще не представляет никакого интереса для других государств.

"Я не уверен, что в это болото вообще кто-то сунется, если вообще кто-то намерен. Авианосцы в Азовском море – это смешно. Можно их еще у себя в ванной запустить", – цитирует РИА ФАН Никифорова.

Политолог предложил не обращать внимания на разные "хотелки" киевского режима.

С ним не совсем согласился вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его мнению, у Незалежной есть один шанс создать на Азове свой флот, не спрашивая разрешения у России.

"Это возможно будет, если они погрузят катера и пулеметы на грузовики и привезут туда. Вот катера и пулеметы – это все, что они могут там создать, если говорить реально", – считает Сивков.

Напомним, осенью прошлого года власти соборной объявили о планах построить на юге Украины базы для ВМФ Великобритании. Конкретных мест, впрочем, постмайданные деятели не называли, но местные СМИ предположили, что это могут быть побережья Черного и Азовского морей в районе Очаково, Мариуполя или Бердянска.

Как еще в декабре 2020-го предположил военный эксперт Виктор Баранец, британские моряки "очень умные", чтобы строить полноценную базу в Азове, куда редко какой боевой корабль сможет добраться. К тому же, тогда английский флот станет открытой мишенью для ВС РФ. На что они в реальности могут пойти, то это лишь на обустройство причалов для патрульных катеров.

А судя по всему, скоро у Незалежной действительно будет некое подобие москитного флота – американцы щедро снабжают украинцев старыми катерами и резиновыми лодками.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость152295
Пожаловаться Ответить
Подводная лодка в степях окраины погибла в неравном воздушном бою.(че то вспомнил школу)
Гость151716
Пожаловаться Ответить
Не одно, а три условия. Первое - перестанут тырить деньги военного бюджета. Второе - кто-то даст деньги на создание своего флота. И желательно безвозмездно. Третье - произойти это должно в ближайшие 10ть лет иначе придётся к созданному флоту ещё команды из наёмников набирать, т.к. в незалежной к этому времени останутся одни дебилы, которым даже палку доверить нельзя и негодные к армейской службе. )))
Гость152295
Пожаловаться Ответить
Так и будут возить флот туда сюда в грузовиках, чё та ржу над дебилами. Флот из надувных лодок, бабу резиновую надуйте, веселей будет.
1
новости партнеров

В США обеспокоены еще одной победой Путина

Завершение строительства "Северного потока - 2" изменит расклад сил

"Себе дороже": "Газпром" откажется от партнерства с Европой

Европейский бизнес зарекомендовал себя крайне ненадежным партнером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей