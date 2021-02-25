Военным Незалежной для этого придется тащить катера и оружие на грузовиках

Украина может создать военную флотилию в Азовском море, однако определять, какова будет группировка ВМСУ в данной акватории, будет Россия. Впрочем, есть шанс, что сделать это самостоятельно Киев сможет, но лишь в одном случае. О шансах образовать боевой азовский флот властями Незалежной прогнозировали участники онлайн-конференции "Безопасность в Черноморском регионе: реалии, угрозы, прогнозы".

По мнению политолога Андрея Никифорова, у РФ есть рычаги, которые позволяют ей заставить Украину выполнять договор между нашими странами о внутреннем море и проливе. Он подчеркнул, что Азовская акватория вообще не представляет никакого интереса для других государств.

"Я не уверен, что в это болото вообще кто-то сунется, если вообще кто-то намерен. Авианосцы в Азовском море – это смешно. Можно их еще у себя в ванной запустить", – цитирует РИА ФАН Никифорова.

Политолог предложил не обращать внимания на разные "хотелки" киевского режима.

С ним не совсем согласился вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его мнению, у Незалежной есть один шанс создать на Азове свой флот, не спрашивая разрешения у России.

"Это возможно будет, если они погрузят катера и пулеметы на грузовики и привезут туда. Вот катера и пулеметы – это все, что они могут там создать, если говорить реально", – считает Сивков.

Напомним, осенью прошлого года власти соборной объявили о планах построить на юге Украины базы для ВМФ Великобритании. Конкретных мест, впрочем, постмайданные деятели не называли, но местные СМИ предположили, что это могут быть побережья Черного и Азовского морей в районе Очаково, Мариуполя или Бердянска.

Как еще в декабре 2020-го предположил военный эксперт Виктор Баранец, британские моряки "очень умные", чтобы строить полноценную базу в Азове, куда редко какой боевой корабль сможет добраться. К тому же, тогда английский флот станет открытой мишенью для ВС РФ. На что они в реальности могут пойти, то это лишь на обустройство причалов для патрульных катеров.

А судя по всему, скоро у Незалежной действительно будет некое подобие москитного флота – американцы щедро снабжают украинцев старыми катерами и резиновыми лодками.

