Запад прекрасно осведомлен о фантастическом оружии России - эксперт

Запад прекрасно осведомлен о фантастическом оружии России - эксперт
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Над этим работают представители иностранной разведки, а военные специалисты умеют анализировать

Французское издание Atlantico опубликовало статью, в которой назвало российское оружие научной фантастикой, и раскритиковало западных политиков, которые "кормят" европейскую общественность байками о ржавом арсенале РФ и полуразвалившихся ангарах с ядерными ракетами.

На самом деле, это только для СМИ и простых граждан новость, что Россия обладает продвинутыми современными видами вооружения. Иностранные специалисты и военные прекрасно осведомлены о новейших типах оружия ВС РФ, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, дилетантские рассуждения на эту тему западных медиа не имеют ничего общего с мнением профессионалов. Особенно хорошо о нашем оружии отдают себе отчет различные иностранные разведки, которые добывают соответствующую информацию и анализируют ее.

"Благодаря современному оружию российская армия входит в пятерку лучших армий мира. В этом плане мы чувствуем себя абсолютно самодостаточно, уверено и спокойно смотрим в будущее", – сказал в комментарии РИА ФАН Коротченко.

Он подчеркнул, что Россию не должно заботить, как общественность на Западе оценивает наши достижения.

Необходимо отметить, что в последнее время западные СМИ стали все чаще писать не о "ржавых" русских танках и кораблях, а о ракетах, способных незамеченными современными средствами ПВО противника быстро добраться в точку атаки и отсутствии у врага шансов как-то отреагировать на удар. В свою очередь, США пытаются активизировать создании своего гиперзвукового оружия, поскольку признают отставание в подобных разработках от России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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