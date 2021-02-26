Администрация нового президента сделала первый шаг в установлении "дипломатических отношений" на Ближнем Востоке

Американская авиация атаковала в Сирии проиранское ополчение. В результате обстрела, нанесенного силами Соединенных Штатов, погибли несколько человек.

Официальные лица Вашингтона заявляют, что американские ВВС атаковали проиранское ополчение за обстрел своей армии. Операция была совершена по приказу главы Белого дома Джо Байдена.

Представитель Минобороны США Джон Кирби сообщил, что американская авиация атаковала инфраструктуру, которую используют проиранские силы в восточных регионах Сирийской Арабской республики. По словам чиновника, таким образом Штаты отреагировали на военные действия против своей коалиции, пишет RT.

Согласно приведенным данным, в результате авиаудара было разрушено несколько объектов на границе с Ираном, которые, по словам Кирби, были подконтрольны проиранским "Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Как отмечает Пентагон, авианалет стал "соразмерным ответом", который был принят после консультационных обсуждений вместе с союзниками.

Кирби также утверждает, что меры направлены на "общую деэскалацию" – не только в самой Сирии, но в самом Ираке. Позднее глава Центрального командования американских ВС Ллойд Остин заявил, что командование воспользовалось разведданными Ирака при совершении атаки, передает РИА "Новости".

"Иран, похоже, отверг первоначальные попытки Байдена возобновить дипломатию, и на данный момент Соединенные Штаты остаются вне соглашения. Авиаудар, видимо, является частью сообщения США Ирану о том, что он не может усилить свои рычаги влияния на переговорах, нанося удар по интересам США", – пишет The Washington Post.

Жертвами атаки стали "несколько предполагаемых боевиков". Подробной информации о погибших нет.