Истребитель Mirage F1B разбился при посадке во Флориде

Истребитель Mirage F1B разбился при посадке во Флориде
Фото: en.wikipedia.org/Chris Lofting (CC BY-SA 4.0)
Инцидент произошел на одной из авиабаз США

Истребитель Mirage F1B разбился на американской авиабазе при посадке, вылетев за взлетно-посадочную полосу в штате Флорида. Как отмечает источник, оба пилота, управлявшие судном, были госпитализированы после получения травм из-за инцидента.

Согласно приведенным данным, двухместный истребитель находился в собственности частной организации Airborne Tactical Advantage Company, которая предоставляет американским ВВС истребители для выполнения учебных задач.

Как отметил представитель компании, один из пилотов катапультировался. Инцидент произошел 25 февраля, в 11:45 по местному времени, на авиационной базе Тиндаль штата Флорида.

"ATAC все еще собирает информацию об инциденте, и мы будем работать с соответствующими органами, чтобы определить причину. Мы просим вашего терпения и понимания, пока мы прорабатываем все детали. Тиндаль тесно сотрудничает с ATAC, чтобы обеспечить тщательное и своевременное расследование инцидента. На место происшествия были немедленно отправлены службы экстренного реагирования, и оба пилота были доставлены в больницу ", – приводит американское издание Military.com заявление оборонной компании.

Отмечается, что на место происшествия прибыли спасатели. Членов экипажа доставили в больницу Панама-сити, где пострадавших обследуют на предмет полученных травм.

По информации издания, в рамках учебной задачи пострадавшие пилоты выполняли операцию по нейтрализации воздушной цели путем запуска ракет класса "воздух-воздух".

Ранее сообщалось о том, что американские ВВС отработали уничтожение воздушной цели, которой стала имитационная мишень пятого поколения 5GAT. 

Егор МАЛКОВ

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Они чего не катапультировались? Не предусмотренно? Камикадзе? Крутяк!
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