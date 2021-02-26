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Истребитель Mirage F1B разбился на американской авиабазе при посадке, вылетев за взлетно-посадочную полосу в штате Флорида. Как отмечает источник, оба пилота, управлявшие судном, были госпитализированы после получения травм из-за инцидента.
Согласно приведенным данным, двухместный истребитель находился в собственности частной организации Airborne Tactical Advantage Company, которая предоставляет американским ВВС истребители для выполнения учебных задач.
Как отметил представитель компании, один из пилотов катапультировался. Инцидент произошел 25 февраля, в 11:45 по местному времени, на авиационной базе Тиндаль штата Флорида.
"ATAC все еще собирает информацию об инциденте, и мы будем работать с соответствующими органами, чтобы определить причину. Мы просим вашего терпения и понимания, пока мы прорабатываем все детали. Тиндаль тесно сотрудничает с ATAC, чтобы обеспечить тщательное и своевременное расследование инцидента. На место происшествия были немедленно отправлены службы экстренного реагирования, и оба пилота были доставлены в больницу ", – приводит американское издание Military.com заявление оборонной компании.
Отмечается, что на место происшествия прибыли спасатели. Членов экипажа доставили в больницу Панама-сити, где пострадавших обследуют на предмет полученных травм.
По информации издания, в рамках учебной задачи пострадавшие пилоты выполняли операцию по нейтрализации воздушной цели путем запуска ракет класса "воздух-воздух".
Ранее сообщалось о том, что американские ВВС отработали уничтожение воздушной цели, которой стала имитационная мишень пятого поколения 5GAT.
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