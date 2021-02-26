Нечем пригрозить России: США объяснили необходимость модернизации ядерного оружия

Американские арсеналы безнадежно устарели

Если Россия направит на США ядерные бомбы, американцы окажутся беззащитны. Это признал участник дискуссии о модернизации стратегического арсенала Соединенных Штатов Лорен Томпсон. Более того, тактика сдерживания, по его мнению, больше не работает, так как Вашингтону нечем пригрозить Москве. Поэтому Пентагон должен срочно принять меры по укреплению ядерных сил, настаивает эксперт.

По данным Томпсона, на Америку нацелено около 700 российских ядерных боеголовок мощностью 500 килотонн. Если хотя бы 5% этих ракет упадет на территорию США, это полностью разрушит экономику и социальную сферу страны. И такой сценарий вполне возможен, поскольку "практического способа защитить США от крупномасштабной ядерной атаки не существует", приводит издание Forbes слова аналитика.

Раньше Вашингтон удерживал Москву от атаки страхом перед ответным ударом. Но сейчас США лишились такого преимущества – их ядерные арсеналы устарели.

"Подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Огайо", которые несут две трети всех боеголовок стратегического арсенала США, должны выйти из эксплуатации в конце этого десятилетия (они уже работают с продленным сроком службы)",

– приводит пример Томпсон. Аналогично обстоит дело с межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, с крылатыми ракетами для стратегических бомбардировщиков и т.д.

"Выхода нет: нужна ядерная модернизация",

– настаивает американский эксперт. Если и дальше тянуть с этим вопросом, то репутация Вашингтона как сдерживающей силы против ядерной войны будет поставлена под сомнения, предупредил участник дискуссии.

Летом 2019 г. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению экспертов, так американцы развязали себе руки для испытаний запрещенного вооружения.

Ранее в США заявили, что новый российский ракетный комплекс "Авангард" является "беспрецедентной угрозой" для безопасности. О том, почему Пентагон с его огромным бюджетом отстает от России в плане современных военных разработок, рассказал американский эксперт.