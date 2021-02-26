Российские военные начали операцию по обороне Курил

Больше тысячи армейцев и сотни единиц техники ведут боевые действия в регионе

На Курилах проходят учения. Дислоцированные там и прибывшие российские военные отрабатывают навыки обороны территории от десанта протикника.

Все подразделения поднялись по тревоге и на штатной технике отправились на два островных полигона. Там они потренируются бороться с незаконными вооруженными формированиями и защищать местность от беспилотников в условиях "вражеского" радиоэлектронного подавления. 

Больше тысячи армейцев и три сотни единиц техники ведут "боевые" действия в регионе. В учениях задействованы силы и средства Тихоокеанского флота, самолеты и вертолеты ВВС и Противовоздушной обороны. Разведку и корректировку ведения огня артиллерией проводят новейшими комплексами БПЛА, отметили в Минобороны.

Ранее Москва поставила Токио на место за демарши из-за российских военных учений на Курилах. Протесты Японии по этому поводу не имеют никакого смысла, заявили в МИД РФ.

В Стране восходящего солнца продолжают надеяться, что правительство решит, наконец, вопрос о "возврате" части Курильской гряды. Даже потребовали запретить Москве отказываться от "передачи" Токио четырех островов.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
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Полина ДОРОЖКИНА

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