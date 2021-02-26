Москва активно занялась наращиванием военного потенциала

Отечественные эксперты разработали комплексы радиоэлектронной борьбы, которые превосходят всю схожую технику, имеющуюся в распоряжении мировых армий. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу.



Как отметил глава военного ведомства, работа над высокотехнологичным вооружением велась долгие годы. Начиная с 2015 года арсенал российской армии пополняется уникальной техникой для ведения боя.

Так, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны вывести из строя вооружение противника, а также лишить врага средств связи и прервать передачу разведывательных данных. Главная задача данного вооружения – уничтожить электронные системы, управляющие техникой неприятеля.

Как отметил в беседе с журналистами издания "Московский комсомолец" военный эксперт Алексей Леонков, такие способности РЭБ дают российской армии возможность выиграть войну без единого выстрела. Например, данные комплексы на расстоянии могут превратить беспилотники в груду бесполезного металла.

На военные достижения России уже обратили внимание в Америке. По словам эксперта, Вашингтон считает комплексы РЭБ одной из главных угроз военному превосходству США.

К слову, недавно в западной прессе писали, что российский истребитель Су-27 таит серьезную опасность для блока НАТО на Балтике.