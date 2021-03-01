Новую военную технику продемонстрируют на выставке оружия в ОАЭ

Об украинском электроброневике высказались в Болгарии. Жители этой страны от души посмеялись над этим якобы собственным достижением Незалежной.

Компактный гусеничный "Шторм" (STORM), разработанный киевскими конструкторами, покажут на выставке оружия в Абу-Даби. Его строили в Объединенных Арабских Эмиратах, где будут и производить, так как у местной власти и инвесторов он интереса не вызвал.

Батарея для электроброневика изготовлена на китайском заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа. Броня создана в Финляндии, амортизаторы – в Австралии, сообщает болгарская газета "Факты".



Новость не оставила равнодушными читателей. Они принялись обсуждать вид и характеристики танка.

Одни посчитали это несерьезным. "В последнее время появилось много новостей о чудесах... Но все на бумаге, прототипе или в разработке. Нет ничего настоящего", "Ну и…? Я тоже могу на компьютере какую-нибудь детскую игрушку нарисовать!", – написали они в комментариях.

Другие раскритиковали технические данные: "Насколько я понимаю, главное в танке – пушка! Но тут, по-моему, ее нет. Или это и есть вклад Украины – танк без пушки?", "Откуда стреляет этот танк?".

Третьи отнеслись к новинке с сарказмом и откровенно высмеяли его. "Ну все, украм есть с чем нападать на Крым, лишь бы только этих напечатанных машинок хватило", "Так что же в нем украинского? Наверное, только цепи", "А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие? Я бы удивился, если бы они сделали что-то полезное", "Давайте и мы похвастаемся – мы делаем перцепечки аж на три перца!", – отметили они.

На Украине не раз хвалились новыми видами оружия. Приэтом в интернете такие известия всегда вызывали горячие споры, многие участники которых утверждали, что в Незалежной не умеют создавать достойную военную технику, напоминает РИА ФАН.



Ранее сообщалось о поступлении на вооружение армии Украины новой техники отечественного производства с американской "душой". Так рекламировали бронемашину "Варта-Новатор".

