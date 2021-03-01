Пострадавшие доставлены в медучреждение

Вчера ударный вертолет Ми-35 ВВС России вынуждено осуществил жесткую посадку на территории Сирии. В интернете появились видеоролики с перемещением летательного аппарата на нашу базу.



На место аварии оперативно прибыли сотрудники профильных служб спасения. Экипаж вертолета доставили в медицинское учреждение. Как отмечают представители российского Министерства обороны, в результате неполадок на боевой летательной машине, приведших к жесткой посадке, никто не пострадал.

Видеоматериалы с транспортировкой практически рухнувшего на сирийские земли российского вертолета опубликованы в микроблоге "Почти СовФед" в "Твиттер". Как отметили авторы интернет-ресурса, благоприятным обстоятельством в данном инциденте оказалось то, что вертолет жестко приземлился неподалеку от базы, где размещены российские военные. Таким образом, специалистам удалось в кратчайшие сроки прибыть на место происшествия.

Боевой вертолет Ми-35 ВКС РФ потерпел крушение в провинции Эль-Хасака. ЧП случилось в нескольких километрах от части, где расположены российские военные, что помогло быстрой эвакуации экипажа вертолета поисково-спасательной группой. pic.twitter.com/eyHvuYM6Mi — Почти СовФед (@fedsovetov) February 28, 2021

На опубликованных кадрах видно, как несколько машин спешат к вертолету. На другом ролике Ми-35 уже погружен на специальный транспорт и направляется в сторону российской базы.

Эвакуация вертолёта Ми-35 ВКС РФ который сегодня упал в Сирии. https://t.co/tFixIvY4iO pic.twitter.com/VIu6TOK7vJ — Почти СовФед (@fedsovetov) February 28, 2021

Как отмечает телеканал "360", экипажу вертолета пришлось осуществить экстренное приземление из-за технических неполадок во время выполнения планового рейса. Экипаж занимался патрулированием территории Хасеке. Отмечается, что никаких боевых ударов по нашей военной технике никто не осуществлял.

К слову, в некоторых СМИ со ссылкой на Reuters стали распространяться сообщения о том, что российский вертолет якобы потерпел авиакатастрофу, которая унесла жизнь пилота.