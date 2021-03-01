Российский Ми-35 эвакуирован после экстренной посадки в Сирии – видео

Российский Ми-35 эвакуирован после экстренной посадки в Сирии – видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пострадавшие доставлены в медучреждение

Вчера ударный вертолет Ми-35 ВВС России вынуждено осуществил жесткую посадку на территории Сирии. В интернете появились видеоролики с перемещением летательного аппарата на нашу базу.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники профильных служб спасения. Экипаж вертолета доставили в медицинское учреждение. Как отмечают представители российского Министерства обороны, в результате неполадок на боевой летательной машине, приведших к жесткой посадке, никто не пострадал.

Видеоматериалы с транспортировкой практически рухнувшего на сирийские земли российского вертолета опубликованы в микроблоге "Почти СовФед" в "Твиттер". Как отметили авторы интернет-ресурса, благоприятным обстоятельством в данном инциденте оказалось то, что вертолет жестко приземлился неподалеку от базы, где размещены российские военные. Таким образом, специалистам удалось в кратчайшие сроки прибыть на место происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как несколько машин спешат к вертолету. На другом ролике Ми-35 уже погружен на специальный транспорт и направляется в сторону российской базы.

Как отмечает телеканал "360", экипажу вертолета пришлось осуществить экстренное приземление из-за технических неполадок во время выполнения планового рейса. Экипаж занимался патрулированием территории Хасеке. Отмечается, что никаких боевых ударов по нашей военной технике никто не осуществлял.

К слову, в некоторых СМИ со ссылкой на Reuters стали распространяться сообщения о том, что российский вертолет якобы потерпел авиакатастрофу, которая унесла жизнь пилота.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

NI: Россия откажется вновь пережить позор времен Горбачева

Москва не пойдет на уступки Западу в одностороннем порядке

Японцы в панике требуют войны с Россией за Курилы

Жители Страны восходящего солнца негодуют из-за учений армии РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей