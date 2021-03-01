В США признали провал с истребителями F-35

Американским ВВС потребовался новый самолет-невидимка

США нужен новый простой и дешевый истребитель на замену истребителям F-16, проявившим себя еще в годы холодной войны. Об этом заявил командующий ВВС США генерал Чарльз Браун-младший. Разработка самолета-невидимки пятого поколения F-35 с поставленными целями не справилась.

Американское командование еще 20 лет назад дало заявку на создание "легкого и недорогого" современного истребителя. Надежды возлагались на F-35. Но по мере реализации проекта подрядчик Lockheed Martin обвешивал самолет все более и более сложными технологиями. В итоге получилась дорогая 25-тонная машина по цене $100 миллионов за штуку, пишет Forbes. И Америке срочно понадобился новый истребитель вместо хваленой новинки.

"F-35 – это "Феррари". Вы не ездите на "Феррари" на работу каждый день, вы берете его только по воскресеньям",

– так Браун попытался объяснить журналистам, почему ВВС опять требуют разработать новый истребитель.

"Комментарий Брауна – это негласное признание провала программы F-35",

– констатирует издание. Чтобы начать разработку нового самолета, нужно остановить проект F-35 и перенаправить выделенные на него миллионы долларов. Однако нет гарантии, что через 20 лет следующий командующий ВВС США не признает, что у Америки так и нет истребителя "на каждый день", говорится в статье.

Ранее производители F-35 признали проблему с выпуском самолета. при этом аналитики уже указали на слабость американского истребителя при сравнении с российским Су-57.