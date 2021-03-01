Необычные отношения с Россией нашли отражение в военной стратегии Китая

Необычные отношения с Россией нашли отражение в военной стратегии Китая
Фото: Xinhua/Xinhua/www.globallookpress.com
Пекин готов встать на защиту общих интересов

Российско-китайские отношения в сфере обороны в корне отличаются от военных союзов других стран. Об этом заявили в Минобороны КНР, комментируя новую стратегию Пекина по международному сотрудничеству в области безопасности и вооружений.

Главное отличие заключается в том, что Москва и Пекин – партнеры, взаимодействие которых основано на взаимном уважении и справедливости, а не на союзе против других стран, подчеркнули в Поднебесной.

"Стороны придерживаются принципов неконфронтации, ненаправленности против третьих стран. Эти отношения в корне отличаются от военных сообществ, существующих между некоторыми странами",

передает РИА "Новости" сообщение военного ведомства КНР. Там отмечается, что стороны продолжат проводить совместные военные учения и углублять стратегическое партнерство. При этом Пекин готов стать "позитивной энергией" для защиты общих интересов и мира в целом.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена, что столкновение двух стран приведет к глобальной катастрофе.

Напомним, осенью 2020 г. в Кремле сообщили о возможном военном союзе с Пекином. В КНР отреагировали на это с осторожностью.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость152718
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Гость149494
Да уж лучше иметь партнером Китай с которым можно договориться и положиться чем подпиндосовскую Европу которая вякнуть без хозяина не может или продажную окраину готовую лизать зад Бидону за печеньки Нуланд.
ваш дерипаска тоже вполне себе нормально так отлизал зад нашему мин. финансов когда его за яички взяли.
отлизал и отдал свои заводы.
бугагага
Гость149494
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Да уж лучше иметь партнером Китай с которым можно договориться и положиться чем подпиндосовскую Европу которая вякнуть без хозяина не может или продажную окраину готовую лизать зад Бидону за печеньки Нуланд.
Гость148083
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Гость152718
они ж вам не братья теперь ?
у вас братья сек. корея, сирия и вануату
ахахахаа
а - еще абхазия и южная осетия
бугагагаа
Нормальные хохлы вполне себе братья, а скачющие кастрюли, не не братья. А ты не кури больше такую каку, у тебя остатки мзга в слизь превращаются
Гость152718
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крым наш
лучше какелов!
они ж вам не братья теперь ?
у вас братья сек. корея, сирия и вануату
ахахахаа
а - еще абхазия и южная осетия
бугагагаа
гость
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Навальнодерьмоеды, что тут сидят! Срочно пиздъйте во владимирскую там вождь ваш обгадился, его отимели, срочно нужна ваша помощь!
Гость152577
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ЕС управляется Америкой с позитсии сила, по этому ЕС не может с Россией общатся как равноправный партнёры без разрешении США. ЕС понимает только силовые позиции. А Россия хочеть мирные и равноправные отношение.
крым наш
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Гость152718
лучше путина и его братков ?
лучше какелов!
Гость152718
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Гость154087
уж точно лучше генетических предателей и воров
лучше путина и его братков ?
Гость154087
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Гость152718
китайцы для рашкован лучшие "друзья" !
уж точно лучше генетических предателей и воров
гость
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До поры до времени это все, чуть что узкоглазые первые в залуъу полезут и плевать им на все.
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