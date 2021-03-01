Пекин готов встать на защиту общих интересов

Российско-китайские отношения в сфере обороны в корне отличаются от военных союзов других стран. Об этом заявили в Минобороны КНР, комментируя новую стратегию Пекина по международному сотрудничеству в области безопасности и вооружений.

Главное отличие заключается в том, что Москва и Пекин – партнеры, взаимодействие которых основано на взаимном уважении и справедливости, а не на союзе против других стран, подчеркнули в Поднебесной.

"Стороны придерживаются принципов неконфронтации, ненаправленности против третьих стран. Эти отношения в корне отличаются от военных сообществ, существующих между некоторыми странами",

– передает РИА "Новости" сообщение военного ведомства КНР. Там отмечается, что стороны продолжат проводить совместные военные учения и углублять стратегическое партнерство. При этом Пекин готов стать "позитивной энергией" для защиты общих интересов и мира в целом.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена, что столкновение двух стран приведет к глобальной катастрофе.

Напомним, осенью 2020 г. в Кремле сообщили о возможном военном союзе с Пекином. В КНР отреагировали на это с осторожностью.