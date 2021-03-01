Для отечественных ВКС готовят комплексы с беспилотниками для роевых войн

В будущих воздушных боях победу одержат те силы, у которых будут на вооружении эффективные беспилотные летательные аппараты, взлетающие с самолета-носителя и роем атакующие противника с таким же "чумовым" арсеналом. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

Так он прокомментировал сегодняшнюю информацию о работах компании "Кронштадт" по созданию многоцелевого беспилотного комплекса "Молния" для запуска роем реактивных аппаратов с самолета-носителя в целях прорыва ПВО врага или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми воздушными суднами.

Как сообщил РИА "Новости" источник, малые БПЛА, представляющие собой форм-фактор крылатой ракеты -​ с удлиненным фюзеляжем,​ реактивным двигателем и складывающимся крылом, планируется запускать с различных носителей, в том числе с новейшего отечественного истребителя пятого поколения Су-57. Аппараты будут стартовать с внешних и внутренних подвесок, а также из грузовых отсеков. Помимо этого, они могут базироваться на беспилотнике "Охотник".

По мнению Баранца, запуск роем реактивных аппаратов с самолетов-носителей является новым словом в воздушном бою будущего, следующим шагом чего станет использование космических вооружений.

"Сегодня российские инженеры, конструкторы, ученые отрабатывают такую задачу, когда Су-57 будет своего рода воздушным командным пунктом для роя БПЛА. Это уже новое слово в тактике и стратегии ведения боевых действий в воздухе или с воздуха", – сказал эксперт изданию "ПолитРоссия".

Он считает, что за такими технологиями будущее и кто ими овладеет в полной мере, у тех будут шансы победить в реальных воздушных сражениях. Баранец назвал сложной задачей противостоять роевым атакам беспилотников противника, поэтому наши оборонщики уделяют такое повышенное внимание отечественным разработкам типа "Молнии".

"Это очень серьезная чума, поскольку она требует поиска эффективных средств борьбы с массированным налетом малоразмерных беспилотников", – подчеркнул полковник в отставке.

Прежде всего, считает Баранец, нужно быть готовым после получения разведданных сбивать весь рой БПЛА как только он начнет подыматься в небо. Для этого у нас на вооружении есть такие комплексы как "Тор" и "Панцирь". Кроме того важной составляющей борьбы с беспилотниками являются системы РЭБ, которые способны вывести из управления такие летательные аппараты или воздушные командные пункты противника.

"Сейчас весь мир и Россия в том числе только-только нащупывает это новое явление в вооруженной борьбе. Выше него может быть только использование космических боевых аппаратов, которые будут летать роем", – подытожил Баранец.

В середине нынешнего февраля Минобороны РФ сообщило, что в ВКС России появятся совместные авиаполки Су-57 с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 "Охотник". Пары этих машин будут прикрывать небо страны единым щитом в радиусе сотни и тысячи километров.

