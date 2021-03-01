Это заставило азербайджанское руководство пойти на прекращение огня в Карабахе

В скандал с российскими комплексами "Искандер" в Армении ввязалось лондонское сетевое агентство новостей Middle East Eye. Издании сообщило о якобы запуске из ОТРК по меньшей мере одной баллистической ракеты прямо по Баку в ходе войны за Нагорный Карабах. Об этом поведал не названый высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что ракету сбил на подлете к столице Азербайджана при помощи израильского комплекса "Барак-8". Как утверждает источник, именно применение "Искандера" заставило Баку пойти на перемирие. Причем на запуске баллистической ракеты настояла Москва, утверждается в сообщении.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции после шести недель тяжелых боев в ноябре и захвата азербайджанской армией стратегического города Шуша.

По словам высокопоставленного чиновника (его гражданство не уточняется), Москва призвала Ереван использовать ракеты "Искандер" и оказывала материальную поддержку их запуску, чтобы заставить Баку, который быстрыми темпами захватывал территорию НКР, прекратить огонь. Армянская сторона сделала это, но азербайджанцы якобы ее сбили.

"Дальнейшее использование этих ракет действительно могло обострить ситуацию на местах. И я думаю, среди прочего, это убедило руководство Азербайджана пойти на прекращение огня", – цитирует агентство высокопоставленного собеседника.

Напомним, из-за "Искандеров" в Армении разразился скандал, который только усилил в Республике политический кризис.

Сначала экс-президент страны Серж Саргсян сказал, что он бы применил российские оперативно-тактические ракетные комплексы на четвертый день войны за Карабах. В ответ премьер-министр Никол Пашинян заявил, что наши "Искандеры" оказались "непригодными для использования". Это утверждения насмешило замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, назвавшего слова главы кабмина несерьезными, за что и был мгновенно уволен.

А потом началась чехарда с призывами к добровольному увольнению начальника Генштаба Оника Гаспаряна, за которого заступились высшие военные чины, а также президент АрменииАрмен Саркисян. В итоге с 24 февраля в стране идут митинги то сторонников Пашиняна, то оппозиции, требующей его отставки.

Между тем, и Москва, и Баку уже опровергли информацию о том, что армяне применяли осенью прошлого года "Искандеры". А сегодня и сам Пашинян признался, что его высказывания о наших ОТРК не соответствуют действительности. Ответственность за недостоверность сведений он возложил на неких сотрудников, которые предоставили такие данные главнокомандующему.

