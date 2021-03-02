В бомбардировщиках США в Норвегии рассмотрели угрозу России

В бомбардировщиках США в Норвегии рассмотрели угрозу России
Фото: Airman 1st Class Josiah Brown/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военные летчики двух стран отрабатывают навыки основательных действий в ответ на усиление России в Арктике

Американские бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в Норвегию и проводят там учения с местными истребителями неспроста. Это явное предупреждение для России, заявили в скандинавской стране.

Эти военные маневры в Европе и "во всей Арктике" помогут летным экипажам получить ценный опыт. Также силы двух стран смогут в дальнейшем проводить "специфические и основательные  миссии", пишет The National Interest. 

Количество  B-1B Lancer становится все меньше в ВВС США. На их место приходят более совершенные B-21 Raider, отмечает издание. 

Россия осваивает Арктику, где находятся огромные залежи полезных ископаемых. Также этот регион очень привлекателен для торговли и морских перевозок. США хотят помешать нашей стране укрепиться на этой территории и делают для этого все возможное.

Появление стратегических бомбардировщиков в Норвегии – одна из таких американских мер, что не раз подтверждали сами американцы. Ранее один из тамошних ученых подчеркнул, что США отправили бомбардировщики скандинавскую страну в ответ на усиление России в Арктике.

США могут сделать Норвегию полем битвы России с Западом, предупредили ранее эксперты. По их словам, усиление американского военного присутствия будет иметь негативные последствия для скандинавской страны.

Однако размещение Пентагоном стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer в Арктике не удивило Россию. Москва приняла все необходимые меры для защиты собственной безопасности с севера.

Полина ДОРОЖКИНА

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