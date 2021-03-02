Россия и НАТО отрепетировали войну на море - СМИ

Россия и НАТО отрепетировали войну на море - СМИ
Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Возле берегов Норвегии прошли масштабные военные учения вечных противников

На Западе своеобразно оценили маневры, проходившие в море на Крайнем Севере. Там решили, что Россия и НАТО провели репетицию будущей войны.

Выглядело это впечатляюще. К западным берегам Норвегии стянулись военные корабли из Канады, Германии и страны-хозяйки учений. В небе гудели истребитель-невидимка F-35 ВВС Норвегии и бомбардировщики B-1 ВВС США.

А один из мощных ракетных крейсеров России затеял "битву с подводными лодками альянса". Во фьорде на северо-востоке побережья Норвегии корабль оттачивал нанесение ударов по условным субмаринам.

В маневрах альянса участвовали воздушные и морские силы. Это были фрегат ВМС Канады Halifax,ракетные катера норвежских ВМС Steil и Storm, а еще танкер ФРГ Spessart. Поддержку с воздуха им оказывали прибывшие с авиабазы Орланд самолеты. А именно: два американских стратегических бомбардировщика B-1 и норвежский истребитель F-35.

Учения, как и предддполагали наблюдатели, показали, что США не просто так перебросили в этот регион сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1. Их использовали для отработки действий при вероятной битве на море с российским флотом.

НАТО проводит учения оборонительного характера. Они подтверждают и повышают уровень подготовки военных сил альянса, заявилканадский командующий группы SNMG1 Брэдли Питс.

Противоракетная оборона кораблей – это следствие наступательной противолодочной войны. В таком бою корабли  должны  наносить удары противокорабельными ракетами по судам противника, при этом сбивая его ракеты, пишет эксперт Forbes .

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость156360
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что то не понял - со сторону российского музея ВМС кто принимал участие ?
какой из советских ржавых кораблей в смысле ?
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