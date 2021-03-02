Журналисты впечатлились полетом четырех российских истребителей пятого поколения

Звук, издаваемый новейшим российским истребителем Су-57, напоминает "крик банши и рев инопланетного корабля". К такому мнению пришли журналисты американского издания Popular Mechanics.

Так, обозреватель обратил внимание на распространенное в Сети видео, на котором пролетают четыре Су-57. По словам журналиста Кайла Мизоками, эскадрилья, разрывающая ветер на небольшой высоте, издает "настоящий вой".

Как отмечает источник, видеозапись снята в одном из россйиских регионов. При приближении самолетов можно услышать весьма высокий, оглушительный звон, который начинает раздаваться по мере приближения истребителей в поле зрения.

По словам Мизоками, ряд интернет-пользователей предположили, что полет эскадрильи состоялся во время репетиций, проходивших в Москве в рамках подготовки к параду Дня Победы.

"Отчасти это предположение подтверждается одним из опубликованных фото, которые также были сделаны в Москве в июне 2019 года. Тогда над городом также пролетела четверка Су-57 в шахматном порядке", – пишет обозреватель.

Аналитик также добавил, что впервые самолет был представлен 11 лет назад Россией и Индией, так как изначально проект разрабатывался обеими странами. Из-за больших расходов на программу Нью-Дели отказался от участия, и РФ продолжила разработку истребителя на самостоятельной основе.

Как отмечает Popular Mechanics, "Сухой" произвел лишь 11 предсерийных и 2 серийных модели Су-57.

Ранее обозреватель Виктор Баранец заявил, что в будущем господство в воздухе останется за той стороной, которая примет на вооружение беспилотники, взлетающие с самолета-носителя и проводящие атаку против противника "роем".