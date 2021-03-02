"Настоящий вой": звук двигателей Су-57 напугал американские СМИ

"Настоящий вой": звук двигателей Су-57 напугал американские СМИ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Журналисты впечатлились полетом четырех российских истребителей пятого поколения

Звук, издаваемый новейшим российским истребителем Су-57, напоминает "крик банши и рев инопланетного корабля". К такому мнению пришли журналисты американского издания Popular Mechanics.

Так, обозреватель обратил внимание на распространенное в Сети видео, на котором пролетают четыре Су-57. По словам журналиста Кайла Мизоками, эскадрилья, разрывающая ветер на небольшой высоте, издает "настоящий вой".

Как отмечает источник, видеозапись снята в одном из россйиских регионов. При приближении самолетов можно услышать весьма высокий, оглушительный звон, который начинает раздаваться по мере приближения истребителей в поле зрения.

По словам Мизоками, ряд интернет-пользователей предположили, что полет эскадрильи состоялся во время репетиций, проходивших в Москве в рамках подготовки к параду Дня Победы.

"Отчасти это предположение подтверждается одним из опубликованных фото, которые также были сделаны в Москве в июне 2019 года. Тогда над городом также пролетела четверка Су-57 в шахматном порядке", – пишет обозреватель.

Аналитик также добавил, что впервые самолет был представлен 11 лет назад Россией и Индией, так как изначально проект разрабатывался обеими странами. Из-за больших расходов на программу Нью-Дели отказался от участия, и РФ продолжила разработку истребителя на самостоятельной основе.

Как отмечает Popular Mechanics, "Сухой" произвел лишь 11 предсерийных и 2 серийных модели Су-57.

Ранее обозреватель Виктор Баранец заявил, что в будущем господство в воздухе останется за той стороной, которая примет на вооружение беспилотники, взлетающие с самолета-носителя и проводящие атаку против противника "роем".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Раскрыт сценарий свержения Лукашенко

Президента Белоруссии постараются убрать несколькими способами

Предложение Украины по воде рассмешило крымчан

На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей