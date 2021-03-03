Обновленный российский Т-90 "Прорыв" навел ужас на американцев

Обновленный российский Т-90 "Прорыв" навел ужас на американцев
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бронемашина с каждым днем становится все опаснее

В США сочли, что модернизированный танк Т-90М – настоящий "монстр". Такую характеристику российской машине дал эксперт издания The National Interest Марк Эпископос. 

Военный аналитик отмечает, что танк – это улучшенная версия знаменитого Т-90. У новой модели есть обновленная башня, пушка, двигатель, новая система управления огнем, а еще туда поставили комплекс динамической защиты "Реликт", отказавшись от взрывоопасной реактивной брони "Контакт-5". В результате машина стала более быстрой, живучей и смертоносной. 

Особое внимание Эпископос обратил на то, что за ближайшие года четыре в России обновится парк Т-90 и Т-90А до новой модели. Тем временем, у Москвы есть и другое грозное оружие – Т-14 "Армата".

Как уточняет телеканал "360", разработчики танка Т-90М говорили о том, что он лучше всех приспособлен к ведению боя в современных условиях. 

При этом и сам Т-90 до сих пор вызывает восторг у американских экспертов. Они отмечают, что одно из главных оружий РФ на экспорт – настоящий "зверь". Машина не раз доказывала свою эффективность. Впрочем, Россия может похвастаться и "танком Путина для уличных боев", аналога которому в мире нет. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость156786
Пожаловаться Ответить
Гость157388
прям таки ужас, посмеюсь
Не усрись только, в шаровары, обсосок пиндосский!
М
Пожаловаться Ответить
да ладно вам,вот у кастрюлек техника на электротяге пошла на выставки,это даа,минометы монстры молот,лодки надувные вместе с надувным экипажем
надувной президент в кипе за роялем (за роялем тот же самый)
надувная армия будующего
а вы танки оплот,пишите об банде свидомого стада
Гость157388
Пожаловаться Ответить
прям таки ужас, посмеюсь
1
новости партнеров

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Уже написал заявление: Жириновский раскрыл подробности ухода

Политик готов уступить свой пост главы партии, как только созреет достойный кандидат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей