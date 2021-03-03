Бронемашина с каждым днем становится все опаснее

В США сочли, что модернизированный танк Т-90М – настоящий "монстр". Такую характеристику российской машине дал эксперт издания The National Interest Марк Эпископос.

Военный аналитик отмечает, что танк – это улучшенная версия знаменитого Т-90. У новой модели есть обновленная башня, пушка, двигатель, новая система управления огнем, а еще туда поставили комплекс динамической защиты "Реликт", отказавшись от взрывоопасной реактивной брони "Контакт-5". В результате машина стала более быстрой, живучей и смертоносной.

Особое внимание Эпископос обратил на то, что за ближайшие года четыре в России обновится парк Т-90 и Т-90А до новой модели. Тем временем, у Москвы есть и другое грозное оружие – Т-14 "Армата".

Как уточняет телеканал "360", разработчики танка Т-90М говорили о том, что он лучше всех приспособлен к ведению боя в современных условиях.

При этом и сам Т-90 до сих пор вызывает восторг у американских экспертов. Они отмечают, что одно из главных оружий РФ на экспорт – настоящий "зверь". Машина не раз доказывала свою эффективность. Впрочем, Россия может похвастаться и "танком Путина для уличных боев", аналога которому в мире нет.