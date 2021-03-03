На главное преимущество Су-57 перед F-35 указали китайские эксперты

Самолет-невидимка США будет прекрасно заметен на радарах РФ

Новейшие американские истребители F-35 полностью повержены российскими истребителями пятого поколения Су-57, поскольку последние обладают технологией, неподвластной конкурентам. Речь о радиолокационной системе.

На то, что у Су-57 есть важное преимущество, обратили внимание китайские эксперты. Главным козырем российского истребителя они считают радио-фотонный радар, "убивающий" невидимость противника.

"Mil.news наделяет радиолокационную систему Су-57 впечатляющим списком характеристик, включая потенциальную дальность обнаружения в 500 км, высокое разрешение изображения, а также возможность плавного переключения между частотами без ущерба для производительности",

– приводит американское издание The National Interest впечатление китайских военных экспертов.

Издание отмечает, что полностью возможности радиолокационной системы Су-57 оценить невозможно, но если данные китайцев верны, то F-35 не спасут от российского радара даже самые мощные электронные глушители.

Недостатком российского истребителя китайские аналитики считают его высокую стоимость. Но даже при такой цене они делают ставку на Су-57, сообщает NI.

Ранее провал проекта F-35 признали в США. В то же время Су-57 активно развивается: недавно его испытали с новой гиперзвуковой ракетой.

