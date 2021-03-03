На главное преимущество Су-57 перед F-35 указали китайские эксперты

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Новейшие американские истребители F-35 полностью повержены российскими истребителями пятого поколения Су-57, поскольку последние обладают технологией, неподвластной конкурентам. Речь о радиолокационной системе.
На то, что у Су-57 есть важное преимущество, обратили внимание китайские эксперты. Главным козырем российского истребителя они считают радио-фотонный радар, "убивающий" невидимость противника.
"Mil.news наделяет радиолокационную систему Су-57 впечатляющим списком характеристик, включая потенциальную дальность обнаружения в 500 км, высокое разрешение изображения, а также возможность плавного переключения между частотами без ущерба для производительности",
– приводит американское издание The National Interest впечатление китайских военных экспертов.
Издание отмечает, что полностью возможности радиолокационной системы Су-57 оценить невозможно, но если данные китайцев верны, то F-35 не спасут от российского радара даже самые мощные электронные глушители.
Недостатком российского истребителя китайские аналитики считают его высокую стоимость. Но даже при такой цене они делают ставку на Су-57, сообщает NI.
Ранее провал проекта F-35 признали в США. В то же время Су-57 активно развивается: недавно его испытали с новой гиперзвуковой ракетой.
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