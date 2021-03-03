Су-27 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Самолет благополучно вернулся на аэродром базирования

Бомбардировщики B-1B американских ВВС направлялись 3 марта в сторону границ РФ над Балтийским морем. Российская сторона направила к потенциальным нарушителям Су-27 дежурных сил ПВО.

Согласно приведенным данным, самолет отогнал иностранные борты в сторону от границ РФ. Нарушений госграниц не выявлено, передает РИА "Новости".

После выполнения задачи пилот Су-27 благополучно вернулся к месту базирования.

Егор МАЛКОВ

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