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Бомбардировщики B-1B американских ВВС направлялись 3 марта в сторону границ РФ над Балтийским морем. Российская сторона направила к потенциальным нарушителям Су-27 дежурных сил ПВО.
Согласно приведенным данным, самолет отогнал иностранные борты в сторону от границ РФ. Нарушений госграниц не выявлено, передает РИА "Новости".
После выполнения задачи пилот Су-27 благополучно вернулся к месту базирования.
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