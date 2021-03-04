Лучше "Мистралей": стали известны характеристики российских вертолетоносцев

Лучше "Мистралей": стали известны характеристики российских вертолетоносцев
Фото: ru.wikipedia.org/Geektrooper2/CC BY-SA 4.0
Корабли уже заложены на верфях в Крыму

Отечественные аналоги французских "Мистралей" рассчитаны на вертолеты разработки конструкторского бюро "Камов". Об этом сообщил источник в судостроительной отрасли.

"Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин",

поделился информацией собеседник РИА "Новости". Помимо вертолетов, на борту корабля предусмотрено место для четырех беспилотников.

Источник сообщил, что проект российских универсальных десантных кораблей 23900 долго проходил согласование, особое внимание в Минобороны уделяли внешнему облику. В результате отечественные вертолетоносцы будут "не хуже, а может, даже лучше "Мистралей", заверил эксперт.

Строительство двух первых отечественных вертолетоносцев водоизмещением 40 тыс. тонн началось на заводе "Залив" в Керчи в июле 2020 года.

В 2011 г. Россия заключила контракт с Францией на строительство двух "Мистралей". Первый корабль планировалось передать РФ осенью 2014 года. Но из-за санкций, введенных ЕС против РФ в 2014 г., Париж разорвал соглашение. Позже предназначавшиеся для Москвы вертолетоносцы купил Каир.

Фоторепортаж
Россия рискует остаться без "Мистралей"
flot.com ©<br> Вертолетоносец "Мистраль" flot.com ©<br> Вертолетоносец "Мистраль"
flot.com ©<br> Вертолетоносец "Мистраль" flot.com ©<br> Вертолетоносец "Мистраль" flot.com ©<br> Вертолетоносец "Мистраль"
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость156360
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в россии процент ветхого жилья вырос в три раза по сравнению с 90-ми годами.
только 11 регинов страны газифицированы из 85
это хуже чем в СССр и в 90-<цензура>.
но вам снова расскажут байки о путинской стабильности и новых кораблях-ракетах.
Гость156360
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а... а... ахахахахахахахааха !
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