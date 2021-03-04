Бортовая пушка Су-57 восхитила американских экспертов

В Сеть попали кадры наземных испытаний самолета

Российский истребитель пятого поколения Су-57 способен нести новейшее вооружение, в частности, гиперзвуковую ракету. Однако штатная пушка на борту остается значимым элементом его арсенала. На это указали в американском издании The Drive.

Автор статьи комментирует "эффектные кадры, на которых российский истребитель нового поколения Су-57 (Felon) запустил бортовую пушку во время наземных стрельб".

"Огромное пламя вырывается из борта реактивного истребителя, когда он стреляет из 30-мм внутренней пушки",

– так Томас Ньюдик описывает увиденное. Он отмечает, что в испытаниях участвовал еще неокрашенный истребитель, причем бьет он по простой картонке, на которой нарисована мишень.

По оценке американского эксперта, на борту Су-57 – модернизированная авиационная 30-мм пушка Грязева-Шипунова ГШ-30-1. Он затруднился сказать, какие именно изменения внесены в конструкцию. Но в базовом варианте ГШ-30 весит 59 кг и имеет скорострельность 1500 выстрелов в минуту.

На кадрах видно, что одноствольное орудие размещено в правой передней части фюзеляжа самолета перед краем крыла. Когда оно не используется, дульная часть скрыта аэродинамическим обтекателем, что снижает вероятность обнаружения самолета.

"Для стрельбы передняя часть обтекателя поворачивается, обнажая дульный срез, а за ним открывается еще один люк", – пишет автор.

По его словам, подобные испытания на земле обычно предшествуют стрельбам в полете. Но поскольку дата съемки не известна, вполне вероятно, что пушка уже прошла все этапы тестирования.

Ранее американские эксперты оценили звук двигателя Су-57, сравнив его с "криком банши".

Об испытаниях Су-57 с гиперзвуковой ракетой стал известно в феврале. Вероятно, речь идет о проекте "Гремлин".