Комплексы ПВО США доказали бесполезность в Ираке

Комплексы ПВО США доказали бесполезность в Ираке
Фото: Sgt. Amanda Gerlach/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Нападавшие попали 10 из 10 раз

Американские комплексы противовоздушной обороны Centurion C-RAM в очередной раз не справились с задачей. Во время ракетной атаки по авиабазе США в Ираке средства ПВО не смогли перехватить ни одну ракету.

Американская база Айн аль-Асад подверглась ракетному обстрелу утром 3 марта. По сообщению Пентагона, для защиты был задействован C-RAM. Однако 10 ракет все-таки попали на территорию и нанесли повреждения. Военнослужащие во время атаки не пострадали, но у одного из них не выдержало сердце – он скончался, передает The New York Times.

Автомобиль, с которого велся огонь по базе, был вскоре обнаружен. Выяснилось, что пусковая установка была самодельной, рассчитанной максимум на 10 ракет.

"100% попадание по цели для иранских прокси и нулевое для американской ПВО",

сделал вывод автор телеграм-канала "Военный обозреватель".

Пентагон пока не располагает информацией о том, кто мог стрелять по базе США в Ираке. Однако велика вероятность, что это месть за ракетный удар по иранским ополченцам в Сирии, информацию о расположении которых якобы получили в Ираке. Атака по САР на прошлой неделе стала боевым крещением для президента США Джо Байдена.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Дуб
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Ладно в Ираке. Бесполезность самих США во всём мире начинают большинство осознавать, что важнее!
Гость158295
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Продайте бандерам, они все равно рукожопы, скажут что купили дороже, наебът свой народ. Все довольны в итоге.
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