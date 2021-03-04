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Американские комплексы противовоздушной обороны Centurion C-RAM в очередной раз не справились с задачей. Во время ракетной атаки по авиабазе США в Ираке средства ПВО не смогли перехватить ни одну ракету.
Американская база Айн аль-Асад подверглась ракетному обстрелу утром 3 марта. По сообщению Пентагона, для защиты был задействован C-RAM. Однако 10 ракет все-таки попали на территорию и нанесли повреждения. Военнослужащие во время атаки не пострадали, но у одного из них не выдержало сердце – он скончался, передает The New York Times.
Автомобиль, с которого велся огонь по базе, был вскоре обнаружен. Выяснилось, что пусковая установка была самодельной, рассчитанной максимум на 10 ракет.
"100% попадание по цели для иранских прокси и нулевое для американской ПВО",
– сделал вывод автор телеграм-канала "Военный обозреватель".
Пентагон пока не располагает информацией о том, кто мог стрелять по базе США в Ираке. Однако велика вероятность, что это месть за ракетный удар по иранским ополченцам в Сирии, информацию о расположении которых якобы получили в Ираке. Атака по САР на прошлой неделе стала боевым крещением для президента США Джо Байдена.
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