Нападавшие попали 10 из 10 раз

Американские комплексы противовоздушной обороны Centurion C-RAM в очередной раз не справились с задачей. Во время ракетной атаки по авиабазе США в Ираке средства ПВО не смогли перехватить ни одну ракету.

Американская база Айн аль-Асад подверглась ракетному обстрелу утром 3 марта. По сообщению Пентагона, для защиты был задействован C-RAM. Однако 10 ракет все-таки попали на территорию и нанесли повреждения. Военнослужащие во время атаки не пострадали, но у одного из них не выдержало сердце – он скончался, передает The New York Times.

Автомобиль, с которого велся огонь по базе, был вскоре обнаружен. Выяснилось, что пусковая установка была самодельной, рассчитанной максимум на 10 ракет.

"100% попадание по цели для иранских прокси и нулевое для американской ПВО",

– сделал вывод автор телеграм-канала "Военный обозреватель".

Пентагон пока не располагает информацией о том, кто мог стрелять по базе США в Ираке. Однако велика вероятность, что это месть за ракетный удар по иранским ополченцам в Сирии, информацию о расположении которых якобы получили в Ираке. Атака по САР на прошлой неделе стала боевым крещением для президента США Джо Байдена.