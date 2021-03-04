Украинский генерал назвал условие для "победы" над Россией

Украинский генерал назвал условие для "победы" над Россией
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киевский режим "воюет" с РФ и зовет на ратный бой какого-нибудь союзника

Украинская армия может "победить" Россию при поддержке какого-нибудь "сильного союзника". Об этом заявил бывший начальник Генштаба Незалежной Виктор Муженко в интервью изданию Fakty.ua.

Генерал произнес традиционную для нынешнего киевского режима мантру о якобы идущей войне между Украиной и РФ. Ее итогом, объявил он, должно стать восстановление границ соборной, которые страна имела до госпереворота 2014 года.

"Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне", – цитирует РИА "Новости" пана Муженко.

При этом он не стал уточнять, какое именно государство должно стать помощником украинской армии в ратном подвиге.

Напомним, 1 марта власти США порадовали Незалежную очередной финподдержкой – Вашингтон решил выделить Киеву $125 млн на закупку оружия и оборудования, а также на обучение военных. Таким образом, американцы помогают постмайданным деятелям защищаться от "агрессии" России.

Еще раньше в феврале Пентагон щедро одарил ВСУ 10 скоростными катерами Willard и более 70 надувными лодками Zodiac.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость158295
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Тупорылость в том что за какую то мнимую победу они готовы отдать страну свою. Страну заберут, на этом все кончится. Или 3я мировая, что никак
Гость149494
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Как-же свидомные хотят чтобы за них кто-то впрягался, хлебом не корми. А уж они конечно из второго эшелона храбро помогут. Для этого готовы и мать родную в ломбард заложить не то что страну.
Гость158295
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Женко ты гадить в сортир ходи и штаны снимай, на публике не надо ты енеорал боевой. 125 лямов распилили уже? Нет? Ты <цензура>!
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