Американцы подловили на вранье Украину с "Ирокезами"

Американцы подловили на вранье Украину с "Ирокезами"
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Заокеанские друзья Киева ничего не знают о производстве своих винтокрылых машин в Одессе

Американская компания Bell Textron заявила, что не выдавала украинскому госконцерну "Укроборонпрому" лицензию на производство винтокрылых машин UH-1 "Ирокез". Об этом сообщает польское издание ZBIAM со ссылкой на комментарий пресс-службы штатовского предприятия.

Напомним, 26 февраля "Укроборонпром" обнародовал информацию о подготовке к запуску лицензионного производства вертолетов UH-1 "Ирокез" на Одесском авиационном заводе. Согласно сообщению, первая машина должна быть изготовлена якобы уже нынешним летом – к 30-летию провозглашения независимости Украины.

Как отмечает польское издание, с самого начала информация вызвала удивление, поскольку до этого не было данных об интересе к покупке этого типа вертолетов украинскими силовыми ведомствами. Также следует помнить, что в последние годы правительство Незалежной подписало контракт на поставку 55 европейских многоцелевых вертолетов (Airbus H125, H145 и H225). Некоторые из них поступают в Киев со вторичного рынка.

2 марта Bell Textron ответил на запрос редакции, что не выдавала концерну "Укроборонпром" или другому хозяйствующему субъекту на Украине лицензию на производство вертолетов UH-1 "Ирокез".

Одновременно американский производитель подчеркнул, что готов поддержать украинские усилия по модернизации своего винтокрылого парка. Однако это возможно только в рамках стандартных процедур правительства США, прежде всего нужно отправить официальное письмо-запрос.

Сегодня Bell Textron предлагает экспортным покупателям последнюю версию UH-1 "Ирокез" – многоцелевой вертолет UH-1Y Venom. В 2020 г. Чехия стала первым получателем этих машин, заказав восемь экземпляров. Польше планирует закупить 32 вертолета, согласно графику, этап технических договоренностей должен завершиться 31 марта.

Добавим, американская компания в своем заявлении опровергла слова гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, который выдал желаемое за действительное. По его утверждению, проект по "Ирокезам" финансируется за счет инвестсредств, а организация производства находится на завершающей стадии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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