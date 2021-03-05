Запад возликовал из-за отказа России от МиГ-31М

Запад возликовал из-за отказа России от МиГ-31М
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Программа могла обеспечить Минобороны самым мощным в мире самолетом для ведения воздушного боя, уверен обозреватель

После распада СССР масштабные программы вооружения, разработанные в советские годы, прекратили свое существование. Современная Россия столкнулась с серьезнейшим экономическим кризисом.

Под удар попал и усовершенствованный сверхзвуковой перехватчик МиГ-31М – уникальный самолет, который считался военными экспертами самым боеспособным судном для ведения воздушного боя, несмотря на отсутствие функционала пятого поколения. Это сыграло США на руку. 

"МиГ-31 остается крупнейшим самолетом в мире, разработанным для воздушных боев. Единственный в своем роде на протяжении десятков лет, до появления японского F-2 в 2002 году и американского F-22 в 2005 году. Его РЛС не имел себе равных для своего времени", – передает обозреватель Military Watch.

Советское руководство решило расширить возможности "МиГа", утяжелив его на 9 тонн. МиГ-31М впервые взлетел в воздух в 1985 году. Судно имело усовершенствованный вариант РЛС "Заслон-М", а скорость самолета удалось довести за пределы 6 Махов. 

Новая авионика, увеличенная емкость топливного бака и дозаправка в воздухе, казалось бы, еще сильнее укрепили авторитет стратегической советской авиации.

Однако в 1995 году программы была отменена. Экономика государства сократилась на 45%. В итоге РФ отказалась от модернизации МиГ-31, сделав ставку на Су-27 – в том числе, для экспорта. Тем не менее, "Сухой" был несравним с "МиГом", уступая ему не только в сенсорных мощностях, но и в дальности действия.

"До отмены программы были изготовлены шесть опытных образцов МиГ-31М", – пишут американские журналисты.

Отмена программы еще сильнее ослабила военный потенциал России, чему очень обрадовалось американское руководство, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что Минобороны разместило в Арктике МиГ-31БМ.

Егор МАЛКОВ

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Гость156360
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а вот и чудесный эффект от целебных санкций!
когда яички зажаты в тиски особо своими гнойными кулачками не помахаешь да ?
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