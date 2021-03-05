Минск и Москва создадут три центра совместной подготовки военных

Об этом договорились министры обороны РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия договорились о создании трех специализированных учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих обеих стран.

Такое решение достигнуто на сегодняшней встрече в Москве министров обороны РФ и Белоруссии генерала армии Сергея Шойгу и генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

Два центра будут базироваться в России – в Калининградской и Нижегородской областях, а третий – в Гродненской области Белоруссии, передает телеканал "360".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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