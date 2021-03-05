Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
734 новости
Россия и Белоруссия договорились о создании трех специализированных учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих обеих стран.
Такое решение достигнуто на сегодняшней встрече в Москве министров обороны РФ и Белоруссии генерала армии Сергея Шойгу и генерал-лейтенанта Виктора Хренина.
Два центра будут базироваться в России – в Калининградской и Нижегородской областях, а третий – в Гродненской области Белоруссии, передает телеканал "360".
Россияне могут обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах
Эксперт обрисовал будущее нашей страны после угроз Запада