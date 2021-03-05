США уловили грозный российский сигнал Японии по Курилам

США уловили грозный российский сигнал Японии по Курилам
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Отечественные комплексы "Бастион-П" и "Бал", размещенные на Дальнем Востоке, не оставляют шансов на посягательства противника на наши острова

Разместив береговые ракетные комплексы "Бастион-П" на Дальнем Востоке Россия напоминает Японии, что Москва не собирается возвращать Токио Курильские острова. Так аналитики американского портала Strategy Page расшифровали грозный сигнал, который послала РФ Стране восходящего солнца в Тихоокеанском регионе.

После десятилетних усилий Россия, наконец, завершает свою программу восстановления береговой обороны. Этот важный шаг сделан на острове Сахалин, где в конце 2020 г. было сформировано новое подразделение, вооруженное дивизионами сверхзвуковых ракетных комплексов "Бастион-П".

Это новейшее российское оружие по своим возможностям превосходит береговые системы "Рубеж", которые с 1970-х по 1990-е годы стояли на охране прибрежных регионов на севере тогда еще СССР, а также побережье Балтийского и Черного морей и Тихого океана.

Разработка "Бастионов" началась после распада Советского Союза, прежде всего для прикрытия российских берегов на Севере, Западе и Юге страны. Наконец, в середине 2016 г. РФ разместила по крайней мере одну батарею противокорабельных ракет наземного базирования "Бастион-П на Курильских островах. Часть гряды с 1945-го является причиной постоянного спора между Москвой и Токио, говорится в статье.

"Россия забрала четыре острова у Японии после Второй мировой войны, и Япония хочет их вернуть. Наличие ракет береговой обороны "Бастион-П" на этих островах напоминает Японии, что они не получают острова обратно", – констатируют авторы.

Комплексы вооружены трехтонными ракетами "Оникс", дальность действия которых достигает 600 км. Существенное преимущество "Бастиона-П" заключается в том, что корпус пусковых установок изготовлен с применением композиционных материалов, что делает его более незаметным для радаров противника, отмечается в материале.

"Скрытность важна, потому что сразу после запуска ракета летит на большой высоте (почти 10 тыс метров), где ее может обнаружить радар. Но на такой высоте ракета может двигаться быстрее – до 3 тыс км в час. Скорость затрудняет перехват и это означает, что для достижения цели ей требуется пять минут или меньше", – пишет Strategy Page.

Кроме того, напоминают американцы, другим важным элементом береговой обороны России стала система "Бал", вооруженная ракетами Х-35, ставших ответом РФ на штатовский "Гарпун". Модификация последней все еще используется военными кораблями и самолетами Пентагона.

Россия на Дальнем Востоке предпочтение отдала системе "Бастионов", поскольку здесь они могут прикрыть протяженные береговые линии. Но для охраны ключевых объектов, таких как крупные порты или военно-морские базы, "Бал" тоже полезен, признают эксперты.

Помимо этого Москва планирует установить на Дальнем Востоке одну систему "Бастион-С" – стационарный комплекс, в котором ракеты хранятся и запускаются из подземных шахт. Это имеет смысл в данном суровом регионе страны, т.к. здесь не так развита дорожная инфраструктура, как в западной части РФ.

Напомним, в апреле прошлого года другое американское издание The National Interest признало оборонительную эффективность "Бастионов" и "Балов", но объявило их бессильными без поддержки с воздуха.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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