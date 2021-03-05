Анкара требует от Вашингтона компенсации за истребители, которые США отказались поставить союзнику по НАТО

Анкара планирует через международный суд получить от Вашингтона компенсацию за не поставленные турецким вооруженным силам американские истребители F-35. Об этом заявил директор Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, что Республика не стремится вернуться к проекту F-35 с Соединенными Штатами, из которого она была исключена из-за закупки у России средств ПВО ЗРК С-400. На сегодня основной целью Анкары является получение компенсацию за свои потери в проекте.

Демир отметил, что существует "явная потеря прав" и помогать в этом споре турецкой стороне будет американская юридическая фирма Arnold Porter, с которой подписан шестимесячный контракт.

"Мы не в том настроении, чтобы говорить: "Давайте вернемся [к проекту]. Мы заявляем, что была несправедливость и что эта несправедливость должна быть исправлена. Цель всех наших усилий состоит в том, чтобы эта несправедливость была зафиксирована и чтобы наша потеря прав была компенсирована", – цитирует подвергнутого санкциям Вашингтона турецкого чиновника Hürriyet Daily News.

Напомним, Анкара заказала более 100 истребителей пятого поколения F-35 и изготовляла для них запчасти. Однако в 2019 г. Штаты объявили, что выводят Турцию из программы, поскольку она приобрела у Москвы С-400.

На этом американские власти не остановились и в декабре прошлого года ввели санкции против своего союзника по НАТО. Рестрикции коснулись оборонной промышленности Республики и высших должностных лиц в этой отрасли.

Несмотря на исключение Турции из программы и санкции, Пентагон заявил, что по-прежнему будет зависеть от турецких подрядчиков по ключевым деталям F-35, подчеркнуло турецкое издание.

Между тем, тот же Демир сообщил, что его страна никак не ощутила действия американских ограничительных мер. И даже больше – Анкара ведет работу по закупке у Москвы второго полка ЗРС С-400.

