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Анкара планирует через международный суд получить от Вашингтона компенсацию за не поставленные турецким вооруженным силам американские истребители F-35. Об этом заявил директор Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По его словам, что Республика не стремится вернуться к проекту F-35 с Соединенными Штатами, из которого она была исключена из-за закупки у России средств ПВО ЗРК С-400. На сегодня основной целью Анкары является получение компенсацию за свои потери в проекте.
Демир отметил, что существует "явная потеря прав" и помогать в этом споре турецкой стороне будет американская юридическая фирма Arnold Porter, с которой подписан шестимесячный контракт.
"Мы не в том настроении, чтобы говорить: "Давайте вернемся [к проекту]. Мы заявляем, что была несправедливость и что эта несправедливость должна быть исправлена. Цель всех наших усилий состоит в том, чтобы эта несправедливость была зафиксирована и чтобы наша потеря прав была компенсирована", – цитирует подвергнутого санкциям Вашингтона турецкого чиновника Hürriyet Daily News.
Напомним, Анкара заказала более 100 истребителей пятого поколения F-35 и изготовляла для них запчасти. Однако в 2019 г. Штаты объявили, что выводят Турцию из программы, поскольку она приобрела у Москвы С-400.
На этом американские власти не остановились и в декабре прошлого года ввели санкции против своего союзника по НАТО. Рестрикции коснулись оборонной промышленности Республики и высших должностных лиц в этой отрасли.
Несмотря на исключение Турции из программы и санкции, Пентагон заявил, что по-прежнему будет зависеть от турецких подрядчиков по ключевым деталям F-35, подчеркнуло турецкое издание.
Между тем, тот же Демир сообщил, что его страна никак не ощутила действия американских ограничительных мер. И даже больше – Анкара ведет работу по закупке у Москвы второго полка ЗРС С-400.
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