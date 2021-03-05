На смену советским "Акулам"-гигантам приходят чуть более миниатюрные "Бореи"

Российские, а в прошлом советские атомные подлодки проекта 941 типа "Акула" (по классификации НАТО "Тайфун") из-за своих габаритов пугают. Об этом пишет автор американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

В своей статье он отмечает, что данные подводные лодки являются крупнейшими в мире и называет их "субмаринами-монстрами" и "настоящими левиафанами времен холодной войны".

Издание сообщает, что АПЛ типа "Акула" более чем в 1,5 раза длиннее футбольного поля и в три раза шире среднего американского дома. Субмарина должна была нести на борту 20 баллистических ракет РСМ-52.

Хотя большинство подводных лодок имеют относительно спартанские удобства, сам размер "Тайфунов" позволил инженерам петербургского конструкторского бюро "Рубин" втиснуть в них такие беспрецедентные бытовые секции, как солярий, бассейн и сауна.



Всего было построено шесть кораблей подобного класса, но на сегодняшний день на вооружении ВМФ России остался только ТК-208 "Дмитрий Донской", который ожидает списание после 2021 г., пишет автор.

В настоящее время в строй вводятся субмарины проекта 955 типа "Борей", одна из которых также названа "Дмитрий Донской". "Бореец" оснащен 16 ракетами "Булава" с общей взрывной мощностью 7200 килотонн. Издании указывает, что эта ракета, вероятно, намного точнее своих предшественниц.

Автор сокрушается – поскольку "Бореи" меньше по размеру, чем их предки, у них, скорее всего, нет бассейнов.

40-летний "Дмитрий Донской" приближается к пенсионному возрасту. Советский Союз построил субмарины типа "Акула" еще до появления компьютеров и компактных баллистического вооружения, и их размер во многом определялся огромными ракетами РСМ-52. Возможно, больше никогда не будет такого класса подлодок, как гигантские "Тайфуны" ... но никогда не говори "никогда", резюмирует Мизоками.

