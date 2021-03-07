Россия разгромит НАТО за несколько дней из-за Калининграда

Россия разгромит НАТО за несколько дней и захватит Балтику
Фото: Cpl. William Chockey/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Польский генерал озвучил сценарии столкновения между российскими и западными военными

В НАТО должны немедленно принять меры, чтобы выровнять военный потенциал с российскими военными и защитить Прибалтику и часть польского побережья от молниеносного захвата. Такое мнение высказал экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, после анализа вероятного сценария столковения между Россией и Альянсом из-за Калининграда. 

По его оценке, для российской стороны Калининградская область имеет ключевое значение в политической и военной стратегии. В статье для издания Defence 24 он называет регион "воротами" к Балтийскому морю и Польской низменности. 

Дислоцирующийся вблизи Калининграда Балтийский флот и войска морской пехоты и авиации предназначались, по оценке генерала, для высадки на полуострове Ютландия, блокады датских проливов для флота НАТО, а также для прикрытия и поддержки десантных войск – это осталось неизменным еще со времен СССР. Однако, отмечает Скшипчак, у войск может быть и другое назначение. 

"Один из возможных вариантов – блокирование сил Североатлантического альянса в районе Балтики с суши, моря и воздуха, а также поддержка действий 6-й российской армии, расположенной за восточной границей этих стран", – пишет он.

После русские могут провести операции по отвоевыванию Прибалтики – основные усилия направят на южную часть Балтики и побережье Польского моря.

Генерал полагает, что военный потенциал России в регионе имеет подавляющее преимущество перед войсками НАТО, особенно с учетом укрепления его за счет вооруженных сил Белоруссии. 

"Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток. Силы, введенные в этот относительно узкий район (рабочая глубина 180–230 км), будут быстро лишены поддержки и сломлены ", – заявил он.

Скшипчак заявил, что описанный им сценарий должен стать сильным сигналом для руководства НАТО. По его заявлению, это должно побудить Альянс на выравнивание военного потенциала в Европе. 

К слову, это не первый раз, когда поляки заявляют о неоспоримом преимуществе российских военных. Ранее польские войска с треском проиграли России во время боевых учений, несмотря на использование современной военной техники. 

Роман ИГНАТОВ

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тимоха
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Пиндосы усиленно просят люлей. Прав пшек.
Гость152116
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почему бы администрации сайта не ввести цензуры на укропские <цензура>, ведь понятно что они проплачены и в добавок необразованные школьники, которые не только истории не знают, но и просто-напросто занимаются придумыванием. Как то уже не радует читать данный ресурс. Украинская мразота она как была 30 лет назад непробиваемым идиотом таким и осталась.
Гость156360
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Гость159653
Из когда-то лучшего новостного сайта, УТРО.РУ дозволяя писать здесь украинским националистам антироссийское <цензура> по любому поводу, просто скатился на уровень презрения.
Неужели самим не противно устраивать из Российской новостной газеты, поле для <цензура> проплаченных глупцов?
а что антироссийского ? то что россия вымирает - так это данные росстата, официальные заметьте.
а то что в США на помощь населению выделили еще 10% ВВП и помогают даже вообщем то совсем не бедствующим домохозяйствам - это тоже факт.
то что в россии бешено растут цены и нищают люди на фоне чудовищного разворовывания страны и увеличения количества олигархов - так это тоже данные российских новостей.
Гость154202
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бандерлоги подмойте поленьев
Гость159653
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Из когда-то лучшего новостного сайта, УТРО.РУ дозволяя писать здесь украинским националистам антироссийское <цензура> по любому поводу, просто скатился на уровень презрения.
Неужели самим не противно устраивать из Российской новостной газеты, поле для <цензура> проплаченных глупцов?
Гость156360
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Гость159582
ну во первых китай когдато освободил советский народ и они этого не когда не забудут, а во вторых китай не накого не соберается наподать, в третьих у них и без того врагов хватает и они не идиоты чтобы воевать с рф с россией им выгодней дружить! ну а в четвёртых ты самый что не ноесть идиот и мечты твоии шизофреничны.
экономически слабая и разваливающаяся россия и без войны отдаст китаю территории.
уже это делает.
гость
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156360 я лично, тебя, свинья, драть буду пока твоё бандеро-дупло не станет больше трубы СП2, чухан.
Гость159582
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Китай захватит Россию
Китай захватит Дальний Восток и Сибирь за несколько дней. Вторая в мире армия Китая захватит Западно- Сибирскую нефтегазовую провинцию и дни существования России будут сочтены.Европейская и Центральная части России не выживут и двух недель, Путин и Кремль подымут белый флаг на милость победителя. Далее по военным планам Китая переселение 500 млн населения Китая в Россию. Народ России будет превращен в подсобную силу а Путин будет заточен в Генджеликской винарке до смерти. Пуцаны! Хватит писать всякую хрень. Рос армии клоунов с бюджетом $45 млрд тягаться с блоком НАТО c в/бюджетом $1.2 трлн
ну во первых китай когдато освободил советский народ и они этого не когда не забудут, а во вторых китай не накого не соберается наподать, в третьих у них и без того врагов хватает и они не идиоты чтобы воевать с рф с россией им выгодней дружить! ну а в четвёртых ты самый что не ноесть идиот и мечты твоии шизофреничны.
Гость156360
Пожаловаться Ответить
Китай захватит Россию
Китай захватит Дальний Восток и Сибирь за несколько дней. Вторая в мире армия Китая захватит Западно- Сибирскую нефтегазовую провинцию и дни существования России будут сочтены.Европейская и Центральная части России не выживут и двух недель, Путин и Кремль подымут белый флаг на милость победителя. Далее по военным планам Китая переселение 500 млн населения Китая в Россию. Народ России будет превращен в подсобную силу а Путин будет заточен в Генджеликской винарке до смерти. Пуцаны! Хватит писать всякую хрень. Рос армии клоунов с бюджетом $45 млрд тягаться с блоком НАТО c в/бюджетом $1.2 трлн
российская армия это полуголодные голодранцы, экипированные и вооруженные советским оружием.
есть конечно отдельные элитнве части но они картину не сделают.
но это не главное.
россию сдадут ее же предводители.
вообще без какой либо войны
Гость156360
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Китай захватит Россию
Китай захватит Дальний Восток и Сибирь за несколько дней. Вторая в мире армия Китая захватит Западно- Сибирскую нефтегазовую провинцию и дни существования России будут сочтены.Европейская и Центральная части России не выживут и двух недель, Путин и Кремль подымут белый флаг на милость победителя. Далее по военным планам Китая переселение 500 млн населения Китая в Россию. Народ России будет превращен в подсобную силу а Путин будет заточен в Генджеликской винарке до смерти. Пуцаны! Хватит писать всякую хрень. Рос армии клоунов с бюджетом $45 млрд тягаться с блоком НАТО c в/бюджетом $1.2 трлн
он уже это делает.
россии как таковой не существует как единого целого государства - распад идет полным ходом
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