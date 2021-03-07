Польский генерал озвучил сценарии столкновения между российскими и западными военными

В НАТО должны немедленно принять меры, чтобы выровнять военный потенциал с российскими военными и защитить Прибалтику и часть польского побережья от молниеносного захвата. Такое мнение высказал экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, после анализа вероятного сценария столковения между Россией и Альянсом из-за Калининграда.

По его оценке, для российской стороны Калининградская область имеет ключевое значение в политической и военной стратегии. В статье для издания Defence 24 он называет регион "воротами" к Балтийскому морю и Польской низменности.

Дислоцирующийся вблизи Калининграда Балтийский флот и войска морской пехоты и авиации предназначались, по оценке генерала, для высадки на полуострове Ютландия, блокады датских проливов для флота НАТО, а также для прикрытия и поддержки десантных войск – это осталось неизменным еще со времен СССР. Однако, отмечает Скшипчак, у войск может быть и другое назначение.

"Один из возможных вариантов – блокирование сил Североатлантического альянса в районе Балтики с суши, моря и воздуха, а также поддержка действий 6-й российской армии, расположенной за восточной границей этих стран", – пишет он.

После русские могут провести операции по отвоевыванию Прибалтики – основные усилия направят на южную часть Балтики и побережье Польского моря.

Генерал полагает, что военный потенциал России в регионе имеет подавляющее преимущество перед войсками НАТО, особенно с учетом укрепления его за счет вооруженных сил Белоруссии.

"Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток. Силы, введенные в этот относительно узкий район (рабочая глубина 180–230 км), будут быстро лишены поддержки и сломлены ", – заявил он.

Скшипчак заявил, что описанный им сценарий должен стать сильным сигналом для руководства НАТО. По его заявлению, это должно побудить Альянс на выравнивание военного потенциала в Европе.

К слову, это не первый раз, когда поляки заявляют о неоспоримом преимуществе российских военных. Ранее польские войска с треском проиграли России во время боевых учений, несмотря на использование современной военной техники.