Медведев: российскими ЧВК нужно гордиться

ЖурналистВГТРК Андрей Медведев высоко оценил работу своего коллеги Александра Рогаткина в ЦАР и поднял вопрос освещения работы ЧВК

В своем Telegram-канале Андрей Медведев обратил внимание на репортаж Рогаткина для телеканала Россия-24 в Центральноафриканской Республике, где он освещал деятельность российских инструкторов по обеспечению безопасности в стране.

Российские специалисты, которых ряд СМИ связывают с "ЧВК Вагнера", с разрешения ООН обучают бойцов правительственной армии. Сейчас они помогают национальным войскам освобождать города ЦАР от боевиков. Благодаря совместным усилиям был освобожден транспортный коридор от Камеруна в столицу страны — Банги. Рогаткин пообщался с российскими специалистами, которые сопровождают гуманитарные конвои по "дороге жизни".

Медведев высоко оценил работу своего коллеги, назвав репортаж "мощным". Он также ответил журналистам, которые повсюду ищут следы "ЧВК Вагнера". По мнению специалиста, совсем скоро ЧВК станут частью легального информационного поля, что правильно.

"Потому что – и это я тоже не раз говорил и писал – бойцы наших ЧВК, такие же герои войны с терроризмом, как и летчики, спецназовцы, пехотинцы, сотрудники ГРУ и ФСБ. Сегодня русские ЧВК - одна точно – входят в топ 10 самых эффективных военных компаний мира. Этого не надо стесняться. Этим надо гордиться",

– уверен Медведев.

Российская "ЧВК Вагнера" заняла первое место в Топ-9 частных военных компаний мира. Рейтинг был составлен американским журналом SpecOps. Авторы рейтинга отметили, что русские бойцы всегда "готовы вмешаться и заполнить пробел", чем отличаются от конкурентов.