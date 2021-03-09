Американцы разрабатывают систему противоракетной обороны на основе взаимосвязи флота со стратегической авиацией

Разработанная американцами система Aegis стала революционной в способах ведения морских боевых действий над водой. Программа представляет собой "технологический триумф", которого удалось достичь 40 лет назад. По словам американского журналиста Тайлера Роговея, речь идет о высокоавтоматизированной системе. На сегодняшний день такое чудо позволяет контролировать обстановку "в огромных объемах".

Так, система до сих пор используется на борту американского военного флота и союзников. По словам Рича Калабрезе, директора по системам управления наземным флотом Lockheed Martin, американские специалисты намерены адаптировать программу для различных боевых задач, чтобы расширить диапазон миссий.

"Диапазон начинается от катера береговой охраны, который выполняет задачи по борьбе с наркотиками, до эсминца Aegis, который выполняет комплексную систему противоракетной обороны на самом высоком уровне. Речь идет о целом ряде задач и возможностей, которые объединены в одну и ту же компьютерную программу. У Lockheed Martin есть инструменты и знания, которые мы можем для этого предоставить", – заявил Калабрезе.

По информации издания, система Aegis Baseline 9 позволяла не только защищаться от баллистических ракет, но и противодействовать крылатым ракетам и самолетам. Пентагон же намерен задействовать F-35 для "интегрированной противовоздушной обороны".

Так, самолет будет играть роль "расширенной пары глаз". Базу данных истребителя пятого поколения "соединят" с информацией военного флота – в том числе, для противодействия гиперзвуковому оружию. Тем не менее, конкретных разработок пока что нет.

"Один из модулей действительно рассматривал гиперзвук как отслеживание. Так что это определенно цель в будущем, и я, вероятно, в данное время не могу рассказать об этом подробнее", – приводит The Drive заявление эксперта.

Ранее эксперты из КНР указали на главное преимущество Су-57 перед F-35.