Творение российского авиастроения уступило лишь американскому самолету

Американские медиа подготовили подборку из пятерки современных высокопроизводительных истребителей, имеющих необычный дизайн. Так, в топ-5 оказался российский Су-35.

Истребитель представляет собой модернизированную версию Су-27, доведенную до поколения "4++". Самолет занял второе место в топ-5 по версии издания Defense Blog, набрав 14% в проведенном для читателей опросе.

"Су-35 предназначен для перехвата и поражения целей любого класса на дальней и ближней дистанции, а также контроле в воздухе и поражении вражеских целей на земле и над водой, включая войска и наземную инфраструктуру, прикрытые зенитным оружием и расположенные в на значительном удалении от своего аэродрома", – пишут американские журналисты.

Как отмечает источник, самолет оснащен 30-миллиметровой пушкой, а его радиолокационная система позволяет отслеживать до 30 целей одновременно. Дальность полета превышает 3,5 тысячи километров, без учета дозаправки.

На первом месте оказался американский F-22, который является воплощением "скорости, маневренности и ситуационной осведомленности". По мнению журналистов, этот самолет является "самым доминирующем в мире".

Ранее американское издание The Military Watch писало, что успех российского ВПК на африканском и азиатском рынках привел к сокращении прибыли для Франции. Так, Rafale так и не смог обрести популярность среди Индии и Египта, невзирая на расширение маркетинговой политики. Причина оказалась в российском Су-35, который стал настоящим экспортным успехом для российской стороны.