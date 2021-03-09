Господство робототехники: какими будут войны в будущем

Господство робототехники: какими будут войны в будущем
Фото: null/PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com
Футуролог рассказал, кто будет принимать участие в военных конфликтах в обозримом будущем

Войны будущего станут соревнованием промышленност по выпуску максимального количества высококачественных боевых роботов. Такой прогноз озвучил член президиума Совета по внешней оборонной политике, футуролог Евгений Кузнецов.

По словам специалиста, в прошлом робототехника была монополией богатых государств вроде Соединенных Штатов. Однако впоследствии "барьер" был прорван Турций и Израилем, которые наладили массовое производство дронов. Мировая общественность убедилась в этом на примере Азербайджана.

Война же станет соревновательным полем для государственных экономик: успех гарантирован тому государству, которое "больше и лучше" собрало своих роботов. Массовое внедрение беспилотников, морских и наземных роботов в военные конфликты в будущем сменит саму концепцию государства, которое веками представлялось сообществом людей, убежден эксперт.

"Сломать схему", объяснил Кузнецов, смогут именно роботы, которые вытесняют человека из рабочих мест. Однако современный мир пока что не готов к подобному сценарию.

Особое опасение у специалиста вызывает стремление военных задействовать новейшее вооружение – особенно то, которое способно обеспечить превосходство.

"Американцы продемонстрировали это, испытав ядерное оружие в Японии, когда в этом не было острой необходимости", – заметил эксперт в интервью РИА "Новости".

Как полагает спикер, при развитии описанного сценария потери личного состава в случае применения роботов на поле боевых действий начнут снижаться. Однако, вероятно, в ближайшее двадцатилетие количество военных конфликтов из-за роботов только возрастет.

Ранее сообщалось о том, что США намерены задействовать F-35 для противодействия гиперзвуковому оружию.

Егор МАЛКОВ

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