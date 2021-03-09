Пентагон трубит о "российской угрозе" ради денег - эксперт

Пентагон трубит о "российской угрозе" ради денег - эксперт
Фото: pixabay.com
Военное ведомство напоминает о "вечном противнике", чтобы увеличить ресурсы

Пентагон продолжает делать заявления о постоянной угрозе для своих космических средств со стороны РФ и Китая. Такой тактики Министерство обороны Соединенных Штатов придерживается для того, чтобы добиться от Конгресса дополнительного финансирования, считает глава Института космической политики Иван Моисеев. 

Ранее командующий Космическими силами США Джон Реймонд заявил, что потенциал России и КНР вызывает обеспокоенность – оба государства наращивают свои возможности в космосе путем разработок лазерных комплексов и противоспутниковых средств.

Как считает российски эксперт, подобные заявления Пентагон делает еще со дня запуска в космос первого спутника. Для всего ВПК характерно преувеличение потенциала своих соперников, однако делается это, в том числе, ради привлечения дополнительных средств.

"Цель преувеличения весомостей вооруженных сил противников в космосе – получение средств от Конгресса", – полагает специалист.

При этом Соединенные Штаты ежегодно увеличивают затраты на оборонную сферу. Однако американская сторона уже располагает своими противоспутниковыми комплексами, в наличии которых традиционно продолжает обвинять Москву с Пекином, заявил спикер в интервью для РИА "Новости".

Ранее издание The Drive оценило возможности пушки Р-23М, разработанной еще в советские годы. По мнению западных обозревателей, комплекс до сих пор остается непревзойденным.

Егор МАЛКОВ

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гость
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Значит войну не начнут никогда. Мертвым бабло ни к чему. Проще так наживаться и быть живым, чем вонять в куче монет.
Гость161456
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Что-то в США оборонный бюджет маловат! Каких-то "жалких" 738 миллиардов долларов. Сумма в 1000 миллиардов или триллион долларов выглядит намного эффектнее! И чего в Белом доме экономят на родном ВПК? Жмоты!
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