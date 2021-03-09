Россия впервые показала изнутри напугавший эсминец США "Монолит"

Россия впервые показала изнутри напугавший эсминец США "Монолит"
Кадр youtube.com
После событий 2014 года антенна командного пункта комплекса стала считаться "легендарной"

Журналистам впервые показали, как выглядит изнутри комплекс разведки надводной и воздушной обстановки, оснащенный многофункциональной радиолокационной станцией "Монолит". 

Еще в 2014 году российская техника перепугала в Черном море эсминец США "Дональд Кук", пишет "Звезда". Еще тогда антенна была признана "легендарной". 

Экипаж командного пункта состоит из 5 человек. Специалисты отвечают за классификацию и сопровождение надводных целей, наблюдают и принимают решения, касающиеся того, как действовать в отношении одиночных кораблей, десанта и авианосных групп противника. 

Благодаря большому количеству ракет, в частности тех, которые способны проследовать цеди по специально заданным траекториям, "Монолит" может работать не только с маленькими целями, например, авианосцами. 

Именно таким образом антенна и обнаружила американский эсминец в Черном море. Тогда экипаж противника понял, что был обнаружен, и по нему в любой момент мог быть нанесен удар. Именно этого и испугались американцы, считает начальник сектора предприятия "Тайфун" Сергей Пиуновский.

Ранее польский генерал описал сценарий войны между Россией и НАТО за Калининград. Поляки уверены, что Москва способна разгромить военных альянса за несколько дней, а после захватить Прибалтику.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость159747
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А кому нужна эта ваша Трибалтика? И потом вновь ее кормить и содержать, как назойливую и вредную женщину... А она вечно недовольная и брюзжащая будет постоянно портить нервы...
крым наш
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бойтесь,пиндосы,бойтесь!
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