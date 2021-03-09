После событий 2014 года антенна командного пункта комплекса стала считаться "легендарной"

Журналистам впервые показали, как выглядит изнутри комплекс разведки надводной и воздушной обстановки, оснащенный многофункциональной радиолокационной станцией "Монолит".

Еще в 2014 году российская техника перепугала в Черном море эсминец США "Дональд Кук", пишет "Звезда". Еще тогда антенна была признана "легендарной".

Экипаж командного пункта состоит из 5 человек. Специалисты отвечают за классификацию и сопровождение надводных целей, наблюдают и принимают решения, касающиеся того, как действовать в отношении одиночных кораблей, десанта и авианосных групп противника.

Благодаря большому количеству ракет, в частности тех, которые способны проследовать цеди по специально заданным траекториям, "Монолит" может работать не только с маленькими целями, например, авианосцами.

Именно таким образом антенна и обнаружила американский эсминец в Черном море. Тогда экипаж противника понял, что был обнаружен, и по нему в любой момент мог быть нанесен удар. Именно этого и испугались американцы, считает начальник сектора предприятия "Тайфун" Сергей Пиуновский.

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