В РФ строятся подлодки под новейшие крылатые ракеты "Калибр" и "Циркон"

Россия разработала генеральный план борьбы с авианосцами Пентагона. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.

Автор напомнил, что в годы холодной войны в СССР был разработан проект атомных подлодок 949 "Гранит" для противостояния с авианосными боевыми группами НАТО. По классификации альянса данный тип субмарин классифицируется как проект Oscar. Они поступили на вооружение в начале 80-х годов и были крупнейшими подводными лодками с крылатыми ракетами.

Дальнейшая модификация этих субмарин 949А "Антей" носит аналогичное название Oscar II. Они на десять метров длиннее, чем первоначальный проект 949, оснащены 12 спаренными пусковыми установками с крылатыми ракетами П-700 "Гранит" и шестью торпедными аппаратами, отмечает обозреватель.

"Как и все подлодки советской разработки после Второй мировой войны, Oscar имеют конструкцию, которая состоит из прочного внутреннего и предназначенного для обеспечения гидродинамики внешнего корпуса. Пространство между корпусами в 3,5 м обеспечивает значительный запас плавучести и живучесть в случае попадания торпеды", – пишет Сучиу.

Лодки разделены на десять основных отсеков, а усиленная закругленная крышка субмарины позволяет подводным лодкам пробивать арктическую ледяную шапку.

В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся пять подлодок класса Oscar, еще одна субмарина проходит ремонт. Кроме того, напоминает американец, один из первых проектов 949A, построенных после распада СССР, подлодка "Курск" потерпела аварию в Баренцевом море в 2000 г. – и остается одной из самых страшных катастроф подводных лодок в России.

Между тем в прошлом месяце командование ВМФ РФ объявило, что к 2023-го линейка подлодок "Антей" будет увеличена до семи единиц. Данные субмарины получат на вооружение ракеты "Калибр" и "Циркон".

В результате такой модернизации ударные возможности "Антея" возрастут как минимум в два раза, констатирует автор.

На прошлой неделе журналист другого американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками посвятил хвалебную статью советским подводным монстрам - субмаринам проекта 941 типа "Акула" (по классификации НАТО "Тайфун"). Он назвал их "настоящими левиафанами времен холодной войны".

