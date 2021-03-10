Американцы наращивают в регионе свое присутствие

Соединенные Штаты могут полностью контролировать обстановку в Арктике в случае своей победы в длительной гонке соперничества с Китаем и Россией. По словам обозревателя издания The National Interest, в таком случае американцам необходимо проводить многостороннюю дипломатию в регионе, а также постоянно наращивать присутствие.

Согласно заявлению источника, Арктика представляет собой ценность не только из-за морских путей, которые приобретают все большую актуальность из-за климатических изменений, но и залежей ценных энергоресурсов, а также драгоценных металлов.

Обозреватель уверен, что для установления своей позиции в Арктике администрация Белого дома может потребовать от остальных государств соблюдения дорожных правил в соответствии с решением Арктического совета, по аналогии с Южно-Китайским морем.

В таком случае, считает NI, администрация Белого дома должна быть готова к интенсивному инвестированию, направленному на расширение своего военного присутствия в регионе, а также развитию дипмиссии.

Отмечается, что в годы президентства Трампа США приняли Арктическую стратегию и восстановили Второй флот, который проводит операции в северных регионах. Кроме того, американцы арендовали два ледокола – как полагает автор, для того, чтобы расширить доступ к системам ПРО и радарам, а также удаленным военным базам.

"Мы поделились с нашими союзниками ключевыми разведданными и идеями об угрозах, исходящих от России и Китая в регионе. Эти области включают в себя использование ненадежных китайских телекоммуникационных компаний, а также опасность использования китайских подводных оптоволоконных кабелей", – пишет NI.

Ранее аналитики из КНР заявили, что тесное взаимодействие США и Норвегии по НАТО может привести к тому, что Россию вытеснят из Шпицбергена.