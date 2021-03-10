Западные СМИ предрекли США господство в Арктике

Западные СМИ предрекли США господство в Арктике
Фото: Wolfgang Lampe/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Американцы наращивают в регионе свое присутствие

Соединенные Штаты могут полностью контролировать обстановку в Арктике в случае своей победы в длительной гонке соперничества с Китаем и Россией. По словам обозревателя издания The National Interest, в таком случае американцам необходимо проводить многостороннюю дипломатию в регионе, а также постоянно наращивать присутствие.

Согласно заявлению источника, Арктика представляет собой ценность не только из-за морских путей, которые приобретают все большую актуальность из-за климатических изменений, но и залежей ценных энергоресурсов, а также драгоценных металлов.

Обозреватель уверен, что для установления своей позиции в Арктике администрация Белого дома может потребовать от остальных государств соблюдения дорожных правил в соответствии с решением Арктического совета, по аналогии с Южно-Китайским морем.

В таком случае, считает NI, администрация Белого дома должна быть готова к интенсивному инвестированию, направленному на расширение своего военного присутствия в регионе, а также развитию дипмиссии.

Отмечается, что в годы президентства Трампа США приняли Арктическую стратегию и восстановили Второй флот, который проводит операции в северных регионах. Кроме того, американцы арендовали два ледокола – как полагает автор, для того, чтобы расширить доступ к системам ПРО и радарам, а также удаленным военным базам.

"Мы поделились с нашими союзниками ключевыми разведданными и идеями об угрозах, исходящих от России и Китая в регионе. Эти области включают в себя использование ненадежных китайских телекоммуникационных компаний, а также опасность использования китайских подводных оптоволоконных кабелей", – пишет NI.

Ранее аналитики из КНР заявили, что тесное взаимодействие США и Норвегии по НАТО может привести к тому, что Россию вытеснят из Шпицбергена.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость159747
Пожаловаться Ответить
И как это можно не имея ледоколов владеть Арктикой? Или они языком своим лживым все льды растопят?
Гость158521
Пожаловаться Ответить
Несбыточные мечты пиндосов. По экономике Китаю они уже проиграли, а Китай заинтересован в Арктике и является союзником России. 2 ледокола погоды не сделают тем более арендованных, да и в свою зону Арктики Россия пиндосню не пустит как и на севморпуть который весь идет вдоль нашего побережья.
Армагедоныч
Пожаловаться Ответить
Bla-bla-bla again!
Гость157329
Пожаловаться Ответить
Везде угрозу видят.зашуганные походу с детства.
1
новости партнеров

"Его личное дело": Москва ответила Зеленскому на встречу вне нормандского формата

Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу

Обострение ситуации в Белоруссии ожидается 25 марта - КГБ

К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей