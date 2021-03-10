Российские военные не дали "противнику" попасть на территорию нашей страны

Морская авиация отработала уникальные навыки в небе над Арктикой. В ходе тренировки экипаж МиГ-31 не позволил условному противнику оказаться в воздушном пространстве России. Тяжелый истребитель-перехватчик действовал на сверхзвуке и на высоте 20 км. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В роли врага выступил другой МиГ-31. Самолету нужно было не только попасть в воздушное пространство РФ, но и уйти от преследования. В учениях также отработали электронный пуск ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности.

Видео с учениями истребителей публикует РЕН ТВ.