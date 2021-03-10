На свалку истории: американцы списали палубные F/A-18C

На свалку истории: американцы списали палубные F/A-18C
Фото: Mcs3 Elliot Schaudt/U.S. Navy/www.globallookpress.com
Пентагон обновляет авиапарк с помощью новых F-35

Соединенные Штаты официально списали реактивные палубные истребители F/A-18C Hornet. Последний вылет эскадрильи состоялся еще в конце февраля. В скором времени американцы обновят палубную авиацию F-35B.

Так, в прошлом месяце эскадрилья морской пехоты VMFA-323 вернулась с дислокации на авианосце USS Nimitz. Корабль находился в море примерно десять месяцев из-за карантина и длительного пребывания в водах Персидского залива "для проверки Ирана". 25 февраля эскадрилья старых палубников в последний раз вылетела в небо.

Согласно приведенным данным, впервые F/A-18C Hornet поступили на вооружение ВМС Соединенных Штатов еще в 1983 году. Штурмовики применялись американцами во всех крупных конфликтах последнего сорокалетия, включая войну в Персидском заливе начала 1990-х годов и вторжение в Ирак в 2003 году.

За это время морская авиация Соединенных Штатов успела обновить действующие модели на F/A-18E или F-35C. Последним в списке оказался Корпус морской пехоты, чьи F/A-18 прослужили дольше остальных.

Как отмечает источник, пехотинцы отказались от закупок модернизированной версии, решив дождаться F-35, несмотря на явные проблемы с графиком, так как программа была задержана на несколько лет.

Теперь Корпус морской пехоты получит новые F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, передает Popular Mechanics.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены задействовать свои F-35 для противодействия звуковому оружию в связке с ракетными эсминцами. Так, высокоавтоматизированная система Aegis позволит контролировать обстановку над водой "в огромных объемах", о чем писал обозреватель.

Егор МАЛКОВ

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крым наш
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Гость154440
Оставьте свои фантазии для жены :-)
Проверьте лучше свое сливочное масло на пальму.
О,какел проснулся!
Гость154440
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Гость162441
Ну вот, теперь они, по традиции, спихнут это старье рагулям за тройную цену, а хохлы сыграют гимн и будут с пеной у рта доказывать какая это вселенская поддержка, теперь у них есть палубная авиация, а москалям теперь точно пришел арктический пушной зверек.
Оставьте свои фантазии для жены :-)
Проверьте лучше свое сливочное масло на пальму.
Гость162441
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Ну вот, теперь они, по традиции, спихнут это старье рагулям за тройную цену, а хохлы сыграют гимн и будут с пеной у рта доказывать какая это вселенская поддержка, теперь у них есть палубная авиация, а москалям теперь точно пришел арктический пушной зверек.
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