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Главным планом по урегулированию ситуации в Донбассе являются комплексные меры в рамках Минских соглашений, которые были выработаны на недавнем заседании ТКГ. Соответствующее заявление сделал один из источников в Москве.
Согласно приведенным данным, ни о каких планах украинская сторона Кремль не уведомляла, равно как и не доводила информацию о новой конференции по нормандскому формату.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Незалежная подготовила план урегулирования донбасского конфликта, предложенный Парижем и Берлином. В настоящее время Киев ожидает одобрения РФ. Как считает Ермак, таким образом украинская сторона предлагает сделать "очень мощный шаг".Позднее заявление украинской стороны прокомментировали в Москве, где отметили, что основным путем урегулирования конфликта в регионе остается меры, направленные на реализацию Минских соглашений. Во время последнего заседания ТКГ, которое состоялось в начале марта, Киев не уведомлял коллег о своем решении.
"Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом", – приводит РИА "Новости" заявление источника.
Отмечается, что Кремль также не получал никаких предложений по участию в новой конференции "нормандского формата".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проводит переговоры для новой конференции в рамках Нормандского формата, куда входят Незалежная, Россия, Германия и Франция. Глава государства сообщил, что намерен договориться с каждым из президентов, если общая встреча не состоится.
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