"Новый план" Украины по Донбассу стал для Кремля сюрпризом

"Новый план" Украины по Донбассу стал для Кремля сюрпризом
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве напомнили, что основной мерой по урегулированию конфликта остаются минские соглашения

Главным планом по урегулированию ситуации в Донбассе являются комплексные меры в рамках Минских соглашений, которые были выработаны на недавнем заседании ТКГ. Соответствующее заявление сделал один из источников в Москве.

Согласно приведенным данным, ни о каких планах украинская сторона Кремль не уведомляла, равно как и не доводила информацию о новой конференции по нормандскому формату.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Незалежная подготовила план урегулирования донбасского конфликта, предложенный Парижем и Берлином. В настоящее время Киев ожидает одобрения РФ. Как считает Ермак, таким образом украинская сторона предлагает сделать "очень мощный шаг".

Позднее заявление украинской стороны прокомментировали в Москве, где отметили, что основным путем урегулирования конфликта в регионе остается меры, направленные на реализацию Минских соглашений. Во время последнего заседания ТКГ, которое состоялось в начале марта, Киев не уведомлял коллег о своем решении.

"Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом", – приводит РИА "Новости" заявление источника.

Отмечается, что Кремль также не получал никаких предложений по участию в новой конференции "нормандского формата". 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проводит переговоры для новой конференции в рамках Нормандского формата, куда входят Незалежная, Россия, Германия и Франция. Глава государства сообщил, что намерен договориться с каждым из президентов, если общая встреча не состоится.

Егор МАЛКОВ

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Гость162462
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Гость158748
Рагули никогда не выполняют договоров, которые заключают. Если не начнут выполнять, то и нечего договариваться. А они не начнут пока не получат команду от хозяев. Они сами себе не принадлежат.
Верно!
Гость158748
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Рагули никогда не выполняют договоров, которые заключают. Если не начнут выполнять, то и нечего договариваться. А они не начнут пока не получат команду от хозяев. Они сами себе не принадлежат.
гость
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Мощный шаг? В штаны вы мощно навалите, к земле прижмет. Подите в пиз*ень засеранцы.
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