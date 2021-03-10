У ракеты есть преимущество в виде "неперехватываемости" современными системами ПРО

Недавно глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главным неядерным средством сдерживания РФ остаются гиперзвуковые виды вооружения, включая комплекс "Кинжал". По мнению аналитиков китайского издания Sina, ракетный комплекс остается наиболее "зрелым оружием" для России и представляет угрозу для всего Запада.

Так, даже без учета ядерной боеголовки комплекс обладает "неперехватываемостью" для современных ПРО из-за высокой скорости. Сам "Кинжал" появился благодаря соединению "Искандера" с МиГ-31. Несмотря на тяжелую массу, истребитель остается единственным на планете перехватчиком с дальним радиусом действия. Таким образом, Минобороны уже имело в активе идеального носителя для ракеты.

Что касается самого "Кинжала", то он представляет собой модернизированную ракету "земля-земля", средняя скорость полета которой превышает 5 Махов. Ее маневренность позволяет нейтрализовать любой объект ПВО среди стран Атлантического союза.

Боевая часть "Кинжала" весит 1 тонну – ее вполне достаточно для того, чтобы уничтожить укрепление из железобетона, установленное на глубине свыше 10 метров под землей.

Как отмечает "ИнфоСМИ", ссылаясь на Sina, Минобороны разместило эскадрилью МиГ-31 с "Кинжалами" на территории Калининграда. Таким образом, у российской армии имеется рычаг давления на Европу, которая может подвернуться атаке в любом регионе.

Ранее сообщалось, что в РФ работают над созданием новейшего сверхзвукового комплекса.