НАТО пригнал в Одессу свои корабли

НАТО пригнал в Одессу свои корабли
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Силы альянса и ВМСУ должны провести тренировки в Черном море

В порт Одессы вошли корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Корабли начали швартоваться у причалов морского вокзала примерно в 11:00 (12:00 по мск).

Флагманом группы является турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в ее состав входят противоминные суда M267 TCG Ayvalik (M267) ВМС Турции, испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25).

Командует группировкой капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Во время визита должна состояться протокольная встреча представителей натовского отряда с командованием украинского флота. Также запланированы совместные с ВМСУ тренировки в акватории Черного моря.

Отмечается, что 2-я постоянная противоминная группа альянса выполняет задачи быстрого реагирования НАТО. Она состоит из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Отряд занимается поиском, обнаружением и уничтожением морских мин. Кроме того сопровождает корабли и суда через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена объединенному командованию сил НАТО с базой в Неаполе.

Это первый заход кораблей Североатлантического блока в Одессу в 2021 году.

В начале февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении числа американских кораблей в Черном море и планах провести военные маневры с Украиной, что станет ответом на действия России в данной акватории.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость162441
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Бармалей
"... с командованием украинского ФЛОТА... " флот состоящий из резиновых и вёсельных лодок, а парад "флота" будет по окончанию учений будет ?
Обязательно. Они еще с лодки воздушного змея запустят, он будет изображать палубную авиацию.
Бармалей
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"... с командованием украинского ФЛОТА... " флот состоящий из резиновых и вёсельных лодок, а парад "флота" будет по окончанию учений будет ?
Гость162441
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Гость157347
"Также запланированы совместные с ВМСУ тренировки в акватории Черного моря" - а хохлам подогнали надувные тральщики, кто нить в курсе?
Им для этого лодки и дали (продали). Сначала запустят рагулей на лодках, а потом будут их тралить (ну, или троллить). Рагули будут на лодках изображать мины, морды у них достаточно похожи на мины.
Гость157347
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"Также запланированы совместные с ВМСУ тренировки в акватории Черного моря" - а хохлам подогнали надувные тральщики, кто нить в курсе?
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