Берлин и Париж не могут прийти к единому мнению в вопросах распределения расходов и рабочих мест

Проект истребителя шестого поколения Германии и Франции находится под угрозой срыва из-за разногласий двух стран.

Несмотря на тот факт, что исторически Берлин и Париж часто враждовали, сейчас страны считаются союзниками. Еще в 2017 году стартовала разработка боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения. Спустя время к реализации проекта, который должен завершиться к 2040 году, присоединилась Испания.

Стоимость указанного проекта превышает 120 миллиардов долларов, что превращает его в самый масштабный в Европе, отмечает американский эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest.

Самолет нового поколения должен заменить собой "Рафаэль" в ВВС Франции, а также крылатые машины "Еврофайтер Тайфун" в Германии.

Но проект может быть так и не закончен. Его завершению препятствуют разногласия, которые регулярно возникают между Берлином и Парижем. Как правило, разработке мешают вопросы, связанные с распределением финансирования, рабочих мест. Предметом противоречий также являются секретные технологии. В частности, Франция ревностно относится к своей цепочке поставок ядерного потенциала. Из-за этого отношения двух стран буквально "пропитаны недоверием".

"Проект может в конечном счете развалиться, вынудив три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку",

– цитирует Сильвер слова журналистов Reuters.

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