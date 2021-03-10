Франция и Германия разругались из-за нового истребителя

Франция и Германия разругались из-за нового истребителя
Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Берлин и Париж не могут прийти к единому мнению в вопросах распределения расходов и рабочих мест

Проект истребителя шестого поколения Германии и Франции находится под угрозой срыва из-за разногласий двух стран. 

Несмотря на тот факт, что исторически Берлин и Париж часто враждовали, сейчас страны считаются союзниками. Еще в 2017 году стартовала разработка боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения. Спустя время к реализации проекта, который должен завершиться к 2040 году, присоединилась Испания. 

Стоимость указанного проекта превышает 120 миллиардов долларов, что превращает его в самый масштабный в Европе, отмечает американский эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest. 

Самолет нового поколения должен заменить собой "Рафаэль" в ВВС Франции, а также крылатые машины "Еврофайтер Тайфун" в Германии.

Но проект может быть так и не закончен. Его завершению препятствуют разногласия, которые регулярно возникают между Берлином и Парижем. Как правило, разработке мешают вопросы, связанные с распределением финансирования, рабочих мест. Предметом противоречий также являются секретные технологии. В частности, Франция ревностно относится к своей цепочке поставок ядерного потенциала. Из-за этого отношения двух стран буквально "пропитаны недоверием". 

"Проект может в конечном счете развалиться, вынудив три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку", 

– цитирует Сильвер слова журналистов Reuters. 

Ранее в Китае оценили возможности комплекса "Кинжал", назвав его самым "зрелым оружием" России, которое угрожает всей Европе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость154202
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Генитальный пианист поможет
Гость162484
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Европе ни Россия, ни ее Кинжал не угрожают.
А вот ЕС угрожает каждый день
Гостяра
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Во-первых , фамилия амер. эксперта не Сильвер а Зильбер и он - еврей , во-вторых Германия и Франция стали союзниками со дня разгрома 3-<цензура> Рейха , то есть 76 лет назад а не ''сейчас'' как пишет автор статьи...
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